كاريكاتير يُدين قتل رزان النجار يُحدث توترا بين "ذا غارديان" ورسّامها

وجّه رسام الكاريكاتير في "ذا غارديان"، ستيف بيل، رسالة شديدة اللهجة إلى القائمين على الصحيفة البريطانية، بعد الامتناع عن نشر عمل له صوّر الشهيدة الفلسطينية، الممرضة رزان النجار، في فرن بين رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ورئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي الرسالة الإلكترونية التي وجهها بيل، صباح أمس الخميس، ردّ على اتهامات القائمين على الصحيفة بأن الكاريكاتير يضم "استعارات معادية للسامية" و"هراء النازيين"، في رسالته التي نشرها موقع "هاف بوست" أولا.

وقال بيل: "لن أفهم أبدا البدء برمي الأعمال الكاريكاتيرية في مواقد حرق الأخشاب أو الأفران أو الهولوكوست أو أي هراء آخر مرتبط بالنازية".

وأضاف: "هذا الأمر لم يخطر في بالي عندما رسمت الكاريكاتير، ولم أملك أي نية في الخلط بين قضايا القتل الجماعي لليهود في أوروبا وأحداث غزة".

وأكد أن "الكاريكاتير حسّاس، ولا يقلل من احترام أي أحد، ولا يحتوي بالتأكيد على أي استعارات معادية للسامية، وكان يجب نشره كما هو"، لافتا إلى أن "صورة النجار أصبحت رمزا في العالم العربي، وفعل الحرق في الكاريكاتير رمزي، لأنها قتلت على يد الجنود الإسرائيليين، أثناء أداء عملها".

يُذكر أن رزان النجار (21 عاما)، استشهدت برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي عليها مباشرة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي.