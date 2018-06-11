"هاري بوتر" تفوز بجائزة أفضل مسرحية في حفل جوائز توني

فازت مسرحية "هاري بوتر والطفل الملعون" بجائزة أفضل مسرحية من جوائز توني المسرحية، أمس الأحد، في حين حصلت جليندا جاكسون وأندرو جارفيلد على جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل على التوالي، أما مغني الروك بروس سبرينجستين فقد حصل على جائزة خاصة في حفل توزيع الجوائز المسرحية.

وفازت مسرحية "هاري بوتر والطفل الملعون" بخمس جوائز أخرى من بينها جائزة أفضل مخرج. وتدور أحداث المسرحية بعد 19 عاما من روايات هاري بوتر للكاتبة جيه. كيه. رولينج التي حققت أعلى مبيعات.

وفاز جارفيلد بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية "إنجلز إن أميركا" وهي مسرحية عن مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) خلال سنوات حكم الرئيس الراحل رونالد ريجان.

وفازت مسرحية "إنجلز إن أميركا" بجائزة أفضل مسرحية يُعاد تقديمها.

وحصل ناثان لين على ثالث جائزة له من جوائز توني عن أدائه في المسرحية لدور المحامي المحافظ روي كوهين الذي مات جراء إصابته بمرض الإيدز.

وحصلت جاكسون (82 عاما)، التي تعود إلى مسارح برودواي بعد توقف دام 30 عاما وبعد فترة طويلة قضتها كسياسية بريطانية، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "ثري تول ويمين" من تأليف إدوارد ألبي.

كما حصلت لوري ميتكالف على ثاني جائزة لها من جوائز توني المسرحية عن أدائها دور جاكسون خلال فترة شبابها.

وحصل سبرينجستين على جائزة خاصة في حفل توزيع جوائز توني المسرحية الثاني والسبعين.

كما حصل الممثل والكاتب والممثل الكوميدي جون ليجويزامو على جائزة خاصة في الحفل عن أدائه في عرضه المنفرد "لاتين هيستوري فور مورونز".

كما حصل الفيلم الموسيقي "ذا باندز فيزيت" الذي يتناول قصة حياة موسيقيين مصريين تقطعت بهم السبل في بلدة إسرائيلية صغيرة بالعديد من الجوائز المبكرة من بينها أفضل موسيقى وأفضل مخرج وأفضل ممثل مميز.