رحيل الفنانة المصرية آمال فريد عن عمر 80 عامًا

غادرت صباح اليوم، الثلاثاء، الفنّانة المصرية أمال فريد، هذا العالم بعد صراعٍ مع المرض، عن عمرٍ ناهز ثمانين عامًا، قدّمت فيها قبل اعتزالها العديد من الأفلام القيّمة لشاشة السينما المصريّة، وتمّ دفنها بهدوءٍ دون إقامة عزاء، طبقًا لما أوصت به الفنانة الراحلة.

وولدت الفنانة آمال فريد في حي العباسية في القاهرة عام 1938، وتخرجت من كلية الآداب بلقب في علم الاجتماع، ليلمع نجمها في سماء السينما المصرية في فترة الخمسينات والستينات، قبل زواجها بمهندس مصري كان يقيم في موسكو، لتعتزل بعدها وتنتقل للسكن معه في روسيا ومن ثم مصر.

وبدأت الراحلة آمال فريد مشوارها الفني في فيلم "موعد مع السعادة" مشاركة البطولة مع الفنانين فاتن حمامة وعماد حمدي، وذلك عام 1955، حين كانت تبلغ من العمر سبع عشرة سنة، لتقدّم بعدها دور البطولة مع الفنان عبد الحليم حافظ، في فيلم "ليالي الحب" المنتَج في العام نفسه، والذي قدم فيه حافظ باقة من أجمل أغانيه، لتشاركه بعدها بطولة فيلم "بنات اليوم" في العام الموالي.

ورغم قصر مشوارها الفني، إلّا أنّ الفنانة آمال فريد قد قدّمت عددًا من الأفلام القيّمة والجيّدة، متقمّصة أدوارًا مختلفة أظهرت قدراتها الفنية العالية، أهلتها لترك بصمة مؤثرة في تاريخ السينما المصرية. فشاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين 4 أفلام، هي "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات" و"إسماعيل ياسين في الطيران" و"امسك حرامي" و"حماتي ملاك".

من أبرز أفلامها "صراع مع الحياة" و"امرأة في الطريق" و"إحنا التلامذة" و"بنات بحري" و"بداية ونهاية" و"وداعًا يا حب".