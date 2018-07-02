  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما بأميركا

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 10:19

فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما بأميركا
كريس برات بطل فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

احتفظ فيلم الخيال العلمي والحركة "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 60 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، كريس برات وبرايس دالاس هوارد، وريف سبول، ومن إخراج جيه. إيه. بايونا.

كما احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "إنكريدبلز 2" بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 45.5 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات الجديد "سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو" محققا إيرادات بلغت 19 مليون دولار، والفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد "أونكل درو" بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار، والفيلم من بطولة شاكيل أونيل ونيك كرول وتيفاني هاديش ومن إخراج تشارلز ستون.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "أوشنز 8" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا ومن إخراج جاري روس.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#جوراسيك وورلد: فولن كينجدم
#صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية
#الخيال العلمي
#كريس برات
#برايس دالاس
#إنكريدبلز 2
#أونكل درو
#ريانا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أحلام تختتم الدورة الـ17 لمهرجان موازين
أحلام تختتم الدورة الـ17 لمهرجان موازين

2018-07-01

وفاة الملحن المصري الشهير ميشيل المصري
وفاة الملحن المصري الشهير ميشيل المصري

2018-06-30

"صلحة" بين فيروز وزياد الرحباني
"صلحة" بين فيروز وزياد الرحباني

2018-06-30

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تبتسم لكرواتيا وتقصي الدانمارك من المونديال

ركلات الترجيح تبتسم لكرواتيا وتقصي الدانمارك من المونديال

2018-07-01
هزة مونديالية أخرى: إسبانيا تودّع البطولة على يد روسيا

هزة مونديالية أخرى: إسبانيا تودّع البطولة على يد روسيا

2018-07-01
مصرع مهران ميعاري من المكر سقط من علو قرب حيفا

مصرع مهران ميعاري من المكر سقط من علو قرب حيفا

2018-07-01
ضربة محتملة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا خسائرها بالمليارات

ضربة محتملة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في أوروبا خسائرها بالمليارات

2018-07-01
القرار النهائي بشأن تسريح الشيخ صلاح بشروط مقيدة الخميس المقبل

القرار النهائي بشأن تسريح الشيخ صلاح بشروط مقيدة الخميس المقبل

2018-07-01