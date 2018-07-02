فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما بأميركا

احتفظ فيلم الخيال العلمي والحركة "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 60 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، كريس برات وبرايس دالاس هوارد، وريف سبول، ومن إخراج جيه. إيه. بايونا.

كما احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "إنكريدبلز 2" بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 45.5 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات الجديد "سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو" محققا إيرادات بلغت 19 مليون دولار، والفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد "أونكل درو" بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار، والفيلم من بطولة شاكيل أونيل ونيك كرول وتيفاني هاديش ومن إخراج تشارلز ستون.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "أوشنز 8" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا ومن إخراج جاري روس.