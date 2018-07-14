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اختتام مهرجان المدينة السنوي "وين ع رام الله"

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 23:25

اختتام مهرجان المدينة السنوي "وين ع رام الله"
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

اختتمت بلدية رام الله، اليوم السبت،  مهرجان المدينة السنوي مهرجان "وين ع رام الله" بنسخته العاشرة بعمل موسيقي للسيد درويش والشيخ إمام غناء الفنانين شادي دكور ورولا عازر وبقيادة المايسترو د. تيسير حداد من مؤسسة "محمود درويش/ الجليل" وبمرافقة فرقة الكونسرفتوار البلدي "كاترينا-ترشيحا" في ساحة راشد حدادين مقابل بلدية رام الله.

وكرم رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد وأعضاء المجلس البلدي في لجة الشؤون الثقافية والمجتمعية في ختام فعاليات مهرجان وين ع رام الله، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وتوجه أيضا بالشكر للجمهور والداعمين للمهرجان وفريق العمل الفني من تقنيين وفنيين والقائمين على المهرجان.

الناصرة: العشرات في إطلاق جدارية ريم بنا
شارك العشرات، مساء أمس، الجمعة، في أمسية "مرايا الرّوح – ريم بنّا حملت فلسطين دومًا بصوتها"، في مركز محمود درويش الثقافيّ بالناصرة.
 

وأشارت مديرة الدائرة الثقافية والمجتمعية في البلدية، سالي أبو بكر، إلى أن عدد الحضور قدر خلال أيام المهرجان بما يزيد عن 20 ألف شخص.

وأكدت أبو بكر على أن المهرجان مساحة للفنانين الفلسطينيين المكرسين والشباب لتقديم أعمالهم أمام جمهور واسع خارج أماكن العرض التقليدية ومحدداتها، مساحة متنوعة ومتعددة في ما تمنحه دون مساومة على جودة العمل الثقافي الفني.

ومن الجدير ذكره، أن مهرجان " وين ع رام الله" يتخذ من "عَ وِسع الدار" ثيمة له في نسخته العاشرة ، والتي تنعكس في برنامجه العام. إضافة إلى أنه مهرجان المدينة السنوي، وامتداد لتقاليدها العتيقة واستعادة لذاكرتها ودورها، وهو استكمال معاصر لعادتها في صناعة الفرح والإحتفاء بالثقافة والفنون.

 

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#رام الله
#وين ع رام الله
#السيد درويش
#الشيخ إمام

اختتام مهرجان المدينة السنوي "وين ع رام الله"

اختتام مهرجان المدينة السنوي "وين ع رام الله"

اختتام مهرجان المدينة السنوي "وين ع رام الله"

من عرب 48

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