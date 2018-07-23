فنانون يزورون مواقع تاريخية وسياحية في الناصرة

شارك فنانون وفنانات من "جمعية الناصرة للفن" وضيوف على الجمعية بجولة في مدينة الناصرة، زاروا خلالها مواقع تاريخية وسياحية في المدينة. وجرت الجولة بإرشاد الرسام زياد الظاهر، وهو أحد أعضاء الجمعية، وبمرافقة رئيسة الجمعية، الفنانة جانيت بشارة.

وانطلقت الجولة بزيارة إلى خان الباشا، ومنه إلى كنيسة البشارة للاتين، قم كنيسة القديس يوسف. بعد ذلك تجول المشاركون في سوق الناصرة، مرورا بـ"سوق الحدادين" و"سوق الإسكافية" و"سوق الخواجات"، وصولا إلى كنيسة المجمع للروم الملكيين الكاثوليك، ثم "سوق النحاسين" و"سوق المبيضين".

وزار المشاركون في الجولة مقهى أبو سالم التاريخ، الذي يعمل منذ العام 1910 وما زال يعمل حتى اليوم. ثم انتقل المشاركون لزيارة "بيت منور"، حيث شاهدوا رسومات جميلة في المكان لمدن عكا وحيفا ويافا واسطنبول، وهي رسومات من أعمال فنانين لبنانيين، من العام 1885، أنجزوها بقيادة الفنان الموهوب يوحنا صليبا الأورشليمي. وبعدها انتقلوا إلى بيت الحاج عمر الظاهر الزيدانين حيث شاهدوا رسومات جميلة يعود تاريخها إلى العام 1885، رسمها الفنانون اللبنانيون أنفسهم.

بعد ذلك انتقل المشاركون في الجولة إلى زيارة الجامع الأبيض، الذي استمر بناؤه بين الأعوام 1804 حتى 1812. بعد ذلك زاروا سرايا ظاهر العمر الزيداني، حاكم فلسطين في القرن الثامن عشر، وكان قد بنى السرايا عام 1730، لتتحول إلى مقر حكمه في تلك الفترة.

وزارت المجموعة مقهى ليوان، مقابل سيباط الشيخ، ثم إلى مبنى المسكوبية، وبعدها زاروا كنيسة الملاك جبرائيل للروم الأرثوذكس، لتنتهي الجولة في عين العذراء.