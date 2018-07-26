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الجزء الأخير من "غيم أوف ثرونز" سيُعرض في 2019

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 18:31

الجزء الأخير من "غيم أوف ثرونز" سيُعرض في 2019
(الشبكة)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

تعتزم شبكة هوم بوكس أوفيس "إتش.بي.أو" التلفزيونية، ذات الاشتراك، بثَّ الموسم الأخير من مسلسل الخيال العالمي الذي لاقى شهرة منقطعة النّظير، "غيم أوف ثرونز" أو لعبة العروش، خلال النصف الأول من العام المقبل، بحسب ما قاله مسؤول تنفيذي في الشبكة التلفزيونية.

وامتنع رئيس البرامج بشبكة "إتش.بي.أو" كاسي بلويز، أثناء حديثه أمام لقاء لجمعية نقاد التلفزيون الأميركية، عن تقديم تفاصيل عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

والمسلسل الحائز على جوائز إيمي هو الأكبر على الإطلاق لشبكة "إتش.بي.أو" إذ يبلغ عدد مشاهديه في الولايات المتحدة ثلاثين مليونا علاوة على جيش من المشاهدين المولعين في أنحاء العالم.

وقال بلويز ردا على بعض الأسئلة، إن الشبكة وهي وحدة تابعة لشركة "إيه.تي آند تي" الأميركية للاتصالات، إنها بصدد البحث عن مخرج وطاقم لفيلم مكمل لمسلسل "غيم أوف ثرونز" وقال إنه يأمل في أن يبدأ تصوير الجزء التجريبي للفيلم العام القادم.

وكانت شبكة "إتش.بي.أو" أعلنت في حزيران أنها بدأت الإعداد للجزء التجريبي، وأنه سيمتد إلى سلسلة أفلام إذا حالف النجاح الجزء الأول.

 


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#مسلسل
#2019
#إتش بي أو

من عرب 48

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