طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رساميْن إيطالييْن بعد اعتقالهما الأول من أمس، السبت، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء رسم صورة كبيرة للفتاة الفلسطينية المحررة، عهد التميمي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الرساميْن "غادرا إسرائيل صباح اليوم بعد اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية". وأضافت إن السلطات الإسرائيلية "منعتهما من دخول إسرائيل لمدة 10 سنوات".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل الرساميْن يوم السبت، قبل ساعات من الإفراج عن التميمي يوم أمس الأحد.

وبالأمس، أفرج الاحتلال عن الرساميْن ولكنها أمهلتهما فترة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنهما اعتقلا بتهمة "تخريب السياج الأمني". في إشارة إلى اللوحة الفنية على جدار الفصل العنصري.

ويقوم رسامون فلسطينيون وأجانب برسم صور بمضامين سياسية، ترفض الاحتلال الإسرائيلي، على جدار الفصل الذي أقامته سلطات الاحتلال منذ سنوات على الأراضي الفلسطينية.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وأممية إن الجدار يضم عمليا 10% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأفرج أمس عن التميمي ووالدتها ناريمان بعد اعتقال استمر نحو 8 شهور بتهمة "ضرب جندي إسرائيلي" وإعاقته خلال تأدية واجبه.