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فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت" يتصدر إيرادات السينما في أميركا

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 08:44

فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت" يتصدر إيرادات السينما في أميركا
الممثل توم كروز قبل العرض الأول للفيلم (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

تربّع فيلم الحركة الجديد (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) على عرش إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مطلع الأسبوع محققا 61.5 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، توم كروز، وهنري كافيل، وريبيكا فيرجسون، ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي (ماما ميا! هير وي جو أجين) مُحققا إيرادات بلغت 15 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان ودومينيك كوبر وكولين فيرث ومن إخراج أول باركر.

واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الإثارة (ذا اكوالايزر) بإيرادات بلغت 14 مليون دولار.

والفيلم بطولة دنزل واشنطن وبيدرو باسكال وميليسا ليو ومن إخراج أنطوان فوكوا.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (هوتيل ترانسيلفانيا 3: سمر فاكيشين) بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة (تين تيتانز جو! تو ذا موفيس) محققا إيرادات بلغت 10.5 مليون دولار.

 


#ميشن إمبوسيبل: فول آوت
#إيرادات السينما
#أميركا الشمالية
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#هنري كافيل
#ريبيكا فيرجسون
#كريستوفر ماك كويري

من عرب 48

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