مهرجان "للقدس نغني" وجولة عروض لأوركسترا رام الله

تسعى جمعيّة "الكمنجاتي" في صيف 2018، وبأصواتٍ وموسيقيينَ من فلسطين والعالم، إلى أن تُضيئ مدينة القدس المُحتلّة، في مهرجان الجوقات وتحت اسم " للقدس نغني" الذي يبدأ بتاريخ 26 تموز وينتهي في الأول من آب، في مدينة القدس، في أول عروض جولة أوركسترا رام الله والتي ستُقدِّم لأول مرة في فلسطين؛ السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، ثم تستمر عروض الأوركسترا لغاية 5 آب في بيت لحم ونابلس ورام الله.

ويتضمن مهرجان "للقدس نغني" عروضًا غنائيةً لجوقات غنائية، تستضيفهم جمعية الكمنجاتي من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، للغناء والآداء في مدينة القدس، ليرافقهم بعض الموسيقيين والمغنيين الفلسطينيين أيضا، من أعمار مختلفة يشاركونهم في العزف والغناء.

وتأسست أوركسترا رام الله، التي ستُقدِّم جولة العروض الموسيقية ابتداءً من 1 حتى 5 آب، في عام 2008 ضمن مشروع عزف سيمفونات بيتهوفن التسعة، أخذته جمعية "الكمنجاتي" على عاتقها، وفي هذا العام ستقدم السيمفونية التاسعة لأول مرة في فلسطين، بمشاركة طلاب فلسطينيين متقدمين في العزف يعزفون جنبا إلى جنب مع موسيقيين محترفين من العالم.

وشكَّلت تجربة الأوركسترا حافزا للطلبة الفلسطينيين، لإتاحة الفرصة لهم للعزف مع الموسيقيين المحترفين على مستوى العالم، والعمل معا على إنجاز سيمفونيات بيتهوفن، وللأداء أمام جمهور ضخم في الأماكن الهامة في فلسطين.