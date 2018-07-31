  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

مهرجان "للقدس نغني" وجولة عروض لأوركسترا رام الله

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 16:59

مهرجان "للقدس نغني" وجولة عروض لأوركسترا رام الله
من إحدى العروض السابقة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تسعى جمعيّة "الكمنجاتي" في صيف 2018، وبأصواتٍ وموسيقيينَ من فلسطين والعالم، إلى أن تُضيئ مدينة القدس المُحتلّة، في مهرجان الجوقات وتحت اسم " للقدس نغني" الذي يبدأ بتاريخ 26 تموز وينتهي في الأول من آب، في مدينة القدس، في أول عروض جولة أوركسترا رام الله والتي ستُقدِّم لأول مرة في فلسطين؛ السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، ثم تستمر عروض الأوركسترا لغاية 5 آب في بيت لحم ونابلس ورام الله.

ويتضمن مهرجان "للقدس نغني" عروضًا غنائيةً لجوقات غنائية، تستضيفهم جمعية الكمنجاتي من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، للغناء والآداء في مدينة القدس، ليرافقهم بعض الموسيقيين والمغنيين الفلسطينيين أيضا، من أعمار مختلفة يشاركونهم في العزف والغناء.

وتأسست أوركسترا رام الله، التي ستُقدِّم جولة العروض الموسيقية ابتداءً من 1 حتى 5 آب، في عام 2008 ضمن مشروع عزف سيمفونات بيتهوفن التسعة، أخذته جمعية "الكمنجاتي" على عاتقها، وفي هذا العام ستقدم السيمفونية التاسعة لأول مرة في فلسطين، بمشاركة طلاب فلسطينيين متقدمين في العزف يعزفون جنبا إلى جنب مع موسيقيين محترفين من العالم.

وشكَّلت تجربة الأوركسترا حافزا للطلبة الفلسطينيين، لإتاحة الفرصة لهم للعزف مع الموسيقيين المحترفين على مستوى العالم، والعمل معا على إنجاز سيمفونيات بيتهوفن، وللأداء أمام جمهور ضخم في الأماكن الهامة في فلسطين.

 


#رام الله
#أوركسترا رام الله
#الكمنجاتي
#جولة عروض
#بيت لحم
#نابلس
#القدس
#بيتهوفن
#سيمفونية
#السيمفونية التاسعة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسرح إسطنبولي يُطلق كارافان الفن والسلام
مسرح إسطنبولي يُطلق كارافان الفن والسلام

2018-07-30

الاحتلال يطرد رسامين إيطاليين ويمنعهما من دخول البلاد
الاحتلال يطرد رسامين إيطاليين ويمنعهما من دخول البلاد

2018-07-30

فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت" يتصدر إيرادات السينما في أميركا
فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت" يتصدر إيرادات السينما في أميركا

2018-07-30

الأكثر قراءة

السعودية تسحب ملف

السعودية تسحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

2018-07-30
الجيش الإسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب القادمة

الجيش الإسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب القادمة

2018-07-30
خاص | تفاصيل جلسة المشتركة عن

خاص | تفاصيل جلسة المشتركة عن "قانون القومية"

2018-07-30
طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

2018-07-30
بسبب

بسبب "قانون القومية": أكاديمي إسرائيلي يرفض تكريمه

2018-07-30