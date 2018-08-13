"احكيلي حكاية" يوم تطوعي في قرية عوجان مسلوبة الاعتراف

شارك نحو 100 متطوع من مختلف جامعات وكليات البلاد، مشاركي برنامج المنح الدراسيّة المدعوم من مؤسسة الجليل في لندن في برنامج "احكيلي حكاية" الذي بادرت إليه جمعية الثقافة العربية بالتعاون مع جمعية "نساء اللقية"، أول من أمس السبت، وجرى تنظيم يوم تطوعي للأطفال بعنوان "احكيلي حكاية" في قرية عوجان مسلوبة الاعتراف، في النقب، بهدف تشجيعهم على القراءة وإبراز أهمية اللغة العربيّة. وشارك في النشاط نحو 200 طفل من منطقة العوجان، والذي تضمن قراءة بعض القصص، والأغاني، والأشغال اليدوية، والمكتبة المتجولة.

واختار المنظمون الفنانة الفلسطينيّة الراحلة ريم بنّا، "غزالة فلسطين" لتكون حاضرة بأغانيها وموسيقاها في "احكيلي حكاية" في عوجان، لتعريف الأطفال على إرثها الفنيّ وأغانيها. وقصّ المتطوعون قصة "الخالة زركشات تبيع القُبعات" التي أصدرها الكاتب الفلسطيني علاء حليحل، مؤخرا.

وفي ختام اليوم التطوعي، استمع المشاركون لمحاضرة من قبل مروان أبو فريح، من مركز "عدالة"، الذي تحدث عن "عمليات التهويد الممنهجة لمناطق واسعة في النقب، ومحاصرة العرب في بلداتهم وقراهم وعدم الاعتراف بهم".

وبعد ذلك، جرى استقبال المتطوعين في جمعية "نساء اللقية"، حيث استمعوا لمديرة الجمعية، أسماء الصانع، التي عرفت المتطوعين على "المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الجمعية والتي تضم 80 امرأة من مختلف العشائر البدوية في النقب".

وأشارت إلى "التحول الذي طرأ على مكانة المرأة البدوية في النقب منذ تأسيس جمعية النساء البدويات".

وتجدر الإشارة إلى أن قرية العوجان تقع جنوب غرب اللقية، شمالي شارع 40، ويسكن القرية حوالي 3.600 مواطن، وهي قرية مسلوبة الاعتراف، تعاني من سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، وتتعرض بشكل دوري لعمليات هدم بيوت.