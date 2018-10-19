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وفاة الفنّان السّوري صاحب صوت الطائر "ملسون" توفيق العشا

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 22:10

وفاة الفنّان السّوري صاحب صوت الطائر "ملسون" توفيق العشا
(تويتر)
عرب ٤٨

توفيَ، اليوم الجمعة، الفنّان السوري، توفيق العشا، عن عمر يناهز 70 عامًا، قضى جزءا مهما منها مُنشغلا في رسم ملامح مسيرة شملت العملَ في الدراما التلفزيونية، والدبلجة الصوتية والسينما.

واشتُهِر العشا بأدائه لشخصية الطائر "ملسون" في مسلسل "افتح يا سمسم"، من خلال صوته الذي ترك أثرًا لا يُمحى في ذاكرة جيل كامل ترعرع عليه.

وكان العشا أحد مؤسسي نقابة الفنانين في سورية، وشارك العشا في عددٍ من المسلسلات، أشهرها "مرايا" و"حمام القيشاني" و"يوميات مدير عام"، وشارك في العديد من الأفلام والمسرحيات، منها مسرحية "فرح الشوك" وفيلم "الانتفاضة".

وامتاز العشا بصوت مميز، ساهم بترك بصمة مهمة في عالم الإذاعة في ثمانينيات القرن الماضي.

ووُلد في بيروت عام 1948، وبدأت مسيرته مع الفن سنة 1961 عبر المسلسل التلفزيوني "رابعة العدوية" ثم عمل في العديد من الأفلام السورية مع عدد من نجوم الكوميديا، وامتدت مسيرته الفنية على ما يزيد عن 50 عامًا، قبل أن يرحل عن هذا العالم في أحد مستشفيات دمشق، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن لازم منزله في آخر سنين حياته.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#توفيق العشا
#السينما
#ملسون

من عرب 48

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