  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

نفاق سكارليت جوهانسون: تكره آل سعود وتحب إسرائيل

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 16:36

نفاق سكارليت جوهانسون: تكره آل سعود وتحب إسرائيل
(فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلنت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، مساء أمس الخميس، انسحابها من المشاركة في فيلم يقوم بإخراجه ريدلي سكوت، وذلك بعد تردّد أنباء عن اشتراك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في تمويله، وكان من المفترض أن تقوم بدور المصورة الصحفية الأميركية لينسي أداريو، والتي فازت بعدة جوائز مثل جائزة "بوليتزر" المرموقة.

ونقلت بعض الصحف أنّ جوهانسون رفضت المشاركة في الفيلم بمجرد اكتشافها أنّ اسم محمد بن سلمان موجود بين أسماء ممولي الفيلم.

وقالت المصورة الصحفية أداريو نقلا عن جوهانسون إن "هذا الرجل يجعل الحرب في اليمن مستمرة، ولديه نساء في السجن". وأضافت أداريو أنّ قرار رفض سكارليت جاء قبل حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي ذات السياق، أوضحت أداريو أنه لم يسبق لها وأن التقت ببن سلمان، مضيفة أنّها تعتقد أن الأمر الذي دفعه لتمويل الفيلم نابع من رغبته في اختراقه لهوليوود، التي تعتبر مركزًا عالميا في مجال الإنتاج السينمائي، وأعربت أداريو عن رغبتها بأن لا يرتبط اسم بن سلمان بهذا الفيلم.

في نفس الوقت، انتقد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي نفاق جوهانسون، إذ أنها كانت الوجه الإعلاني لشركة "سودا ستريم" الصهيونية والمقامة على أراضي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة:

كما وأن جوهانسون عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (بي دي إس)، وكُرّمت سابقًا من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو:

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سكارليت جوهانسون
#لينسي أداريو
#محمد بن سلمان
#فيلم
#إنسحاب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيروت: مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والإثارة
بيروت: مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والإثارة

2018-10-25

سلطات الاحتلال تمنع وصول الفنانين العرب للمهرجان الوطني للمسرح
سلطات الاحتلال تمنع وصول الفنانين العرب للمهرجان الوطني للمسرح

2018-10-25

جمعية الثقافة العربية تبحث مكانة الثقافة ببرامج الانتخابات المحلية
جمعية الثقافة العربية تبحث مكانة الثقافة ببرامج الانتخابات المحلية

2018-10-25

الأكثر قراءة

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

2018-10-25
خاص | علي سلام لـ

خاص | علي سلام لـ"عرب 48": لست مستعدا للخسارة

2018-10-25
صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

2018-10-25
النقب: مصرع طفل جرفته السيول

النقب: مصرع طفل جرفته السيول

2018-10-25
ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

2018-10-25