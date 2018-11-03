مسرحية "من قتل أسمهان" في طريقها إلى حيفا

رغم مرور 74 عاما على وفاة المطربة أسمهان الأطرش في تموز/ يوليو عام 1944، لم يُعرف حتى اليوم من يقف وراء موتها، إذ لقيت أسمهان وصديقتها ماري قلادة مصرعهما غرقا في ترعة تصب بها مياه النيل، وذلك بعد سقوط سيارتها فيها وهرب سائقها الخاص.

وتتوجّه مسرحية "من قتل أسمهان" بأصابع الاتهام لأطراف عدة، والتي ستنطلق في عرض جديد لها في مسرح "كريغر" في حيفا، يوم الخميس القادم الساعة الثامنة مساءً، خصوصّا بعد أن لاقت نجاحًا كبيرا في عرضها الأول في مسرح الحكواتي في القدس، بوقت سابق من هذا العام.

والمسرحية من تأليف وإخراج أمير نزار زعبي، ونسختها الإنجليزية ترجمة عامر حليحل، وموسيقى حبيب شحادة ورقصات سمر حداد كينج. ويشارك في التمثيل كل من منى حوّا وعزت النتشة وفراس فراح ونضال الجعبة وإيفان أزازيان ومحمد باشا.

وتعرض المسرحية في طابع بوليسي وغنائي وكوميدي، وتستعرض فيها أهم المحطات في حياة أسمهان، التي اسمها الحقيقي آمال الأطرش، وتعتبر أميرة في جبل العرب، وولدت على متن باخرة متجة من تركيا إلى لبنان، كما وتعرض سيناريوهات مختلفة عن طريقة موتها التي لا تزال غامضة حتى وقتنا هذا.

ويشار إلى أن المسرحية حصدت 4 جوائز في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح.