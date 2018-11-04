روسيا: منع عرض فيلم يمس صورة "بوتين القوي"

كان من المقرر أن يعرض فيلم الإثارة "الصياد القاتل" أو بالإنغليزية "Hunter Killer" في دور السينما في روسيا في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ولكن تم إلغاء ذلك، ما دفع منتقدي الكرملين إلى القول بأن الرقابة منعت عرضه لأن قصته تقوض صورة "الرجل القوي" للرئيس فلاديمير بوتين.

وادعت روسيا أنها أوقفت عرض فيلم أميركي بسبب البيروقراطية وليس بسبب الرقابة في قرار أصدرته مؤخرًا، ويتناول الفيلم قصة خيالية عن جنود أميركيين ينقذون رئيسا روسيا من انقلاب في الكرملين.

وحظرت روسيا العام الماضي عرض فيلم الكوميديا السوداء "موت ستالين" أو "The Death of Stalin"، بعد أن قال مسؤولون إن تصوير وجود صراع داخل الكرملين في أعقاب وفاة الزعيم السوفيتي ينم عن عدم احترام لضحايا حملات تطهير ستالين.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الثقافة قولها إن "هانتر كيلر" لم يحصل على موافقة لأنه لم يتم تقديم نسخة من الفيلم لأرشيف الأفلام الروسي في وقت مناسب. ولم يرد المكتب الصحفي للوزارة على اتصالات من أجل الحصول على تعليق.

وتتناول قصة فيلم "هانتر كيلر" مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة، وهو بطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان.