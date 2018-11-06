رام الله: أمسية للشاعر العراقي وسام هاشم بمتحف محمود درويش

حلّ الشاعر العراقي، وسام هاشم، ضيفًا على رام الله، في أمسيةٍ ثقافية أُقيمت بمتحف محمود درويش، أمس الإثنين.

وألقى هاشم مجموعة من نصوص "قبلة في زحام المترو"، و"السيجارة إصبعي الحادية عشرة"، و"سهول في قفص"، و"الوعل".

وأعطى عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، الشاعر أحمد يعقوب، خلال تقديمه لهاشم، نبذة حول الأجيال الشعرية في العراق.

من الأمسية

وبيّن يعقوب أن هاشم، ينتمي لجيل الثمانينيات وأشار إلى التحديات الإبداعية والسياسية التي واجهها هذا الجيل، وأهم إنجازاته الإبداعية وإضافاته على اللغة والقصيدة العربية.

وخلال تحدّثه عن كتابات هاشم، أشار يعقوب إلى عددٍ من القراءات النقدية حول المجموعات الشعرية لهاشم، للنقاد علي حسن الفواز، وأحمد أبو الحسن، وطراد الكبيسي، ومهدي النفري.

من الأمسية

ووُلد وسام هاشم في بغداد، ودرس المسرح في جامعتها، وعمل في الصحافة العراقية والعربية والصحافة الأدبية لسنوات طويلة وترأس وأدار تحرير بعضها، منها جريدة الجمهورية العراقية، ومجلات الأقلام، ومجلة الطليعة الأدبية، ومجلة أسفار، وانتخب أمينًا عامًا لاتحاد الكتاب والأدباء العراقيين في النصف الأول من التسعينيات، قبيل مغادرته إلى الأردن والعمل في صحافتها، ثم استقر في الدنمارك منذ منتصف التسعينيات حتى الآن، حيث أسس وترأس تحرير جريدة المشهد الأسبوعية التي كانت توزع في أوروبا.

وصدرت لهاشم، عدة مجموعات شعرية في بغداد، وبعض العواصم العربية والعالمية، ومنها؛ "نهداك سقفي"، و"سهول في قفص"، و"رماد الأشخاص".