انطلاق مهرجان "كوز" للأفلام الكويريّة في حيفا

افتتحت مساء اليوم، الخميس، نشاطات مهرجان "كوز" للأفلام الكويريّة الذي تنظّمه مؤسسة "أصوات"- المركز النسوي الفلسطيني للحريات الجنسية والجندرية، من خلال عرض لفيلم "الرجال فقط يحضرون الدفن" في مسرح خشبة، للمرة الأولى في البلاد، وهو من إخراج المخرج الإماراتي عبدالله الكعيبي، ليكون فاتحةً لعرض أكثر من 12 فيلـماً دوليًا عربيًا ومحليًا خلال أيام المهرجان.

وتخلل الافتتاح، إلى جانب عرض الفيلم الافتتاحي، عرض دراج جديد بعرافة وضيافة إلياس وكيم "مدام طيوش" وتصميم الراقص أيمن صفية.

وقالت مديرة جمعية "أصوات"، غدير شافعي، في كلمتها بالافتتاح إنّ المهرجان هو "حدث سنوي هام وأساسي يضاف للنشاطات الثقافية، يعمل على استقطاب أفلام عربية لبناء التضامن والتعاون بين النضالات الإقليميّة من أجل إحقاق الحقوق الجنسيّة والجسديّة".

وأضافت شافعي في كلمتها أنّ المهرجان يجلب إلى الصّدارة فنًّا بديلًا جديدًا تمّت موضعته في الهامش وهو مساحة لتقديم أفلام فلسطينية وعربية وعالمية ، إذ ينظر "كوز" إلى السينما باعتبارها أداةً هامّةً للتّعبير عن الذّات والسرد، ويطمح إلى إلهام صانعي الأفلام الفلسطينيين والعرب والكويريين لإنتاج أفلامٍ تعكس التجارب الفريدة للكويريين الفلسطينيين والعرب.

ملصق المهرجان

ويشمل المهرجان الذي يستمرّ حتى يوم السبت، أفلامًا طويلة روائية ووثائقية وأخرى قصيرة، سيتمّ عرضها ضمن فعاليات المهرجان في أربع مساحات ثقافية تشمل مسرح خشبة، ومساحة والمنجم والسين، بينها الفيلم الوثائقي اللبناني "غرفة للرجل" للمخرج أنتوني تشايداك، والحائز على أفضل فيلم في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في مونتريال، عام 2017. والفيلم الوثائقي الأمريكي " ميجور" للمخرجة أناليز أوفيليان الحائز على أكثر من عشرة جوائز عالمية.