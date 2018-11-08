عرض قادم لمسرحية "طه" في جامعة حيفا

أعلن التجمع الطلابي في جامعة حيفا عن عرض لمسرحية "طه"، وهي من تأليف وأداء الفنان عامر حليحل، وذلك يوم الإثنين القادم الساعة الرابعة في قاعة صفاديا.

وذكر التجمّع الطلابي في الدعوة التي نشرها على "الفيسبوك"، أن "مسرحيّة طه، التي ألّفها ويمثّلها المسرحيّ الفلسطيني البارز، عامر حليحل، تروي سيرة حياة وأعمال الشاعر الفلسطيني طه محمد علي، الذي رحل عام 2012 بعد رحلة مثيرة وقاسية من اللجوء من بلدته المهجرّة صفورية في فلسطين المحتلة إلى لبنان فالناصرة، حيث استقرّ به المطاف نهائيًا".

وأضاف أن "طه يروي سيرته، التي لا تنفصل عن سيرة قريته صفورية، وعن معشوقته أميرة، التي كتب لها قصيدته ’الرابعة’، وعن بناء حياته من جديد بعد النكبة... والتي تعكس في ثناياها حكاية شعب كامل بقي داخل ’الخطّ الأخضر’ بعد النكبة".

يذكر أن مسرحية طه، ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة للعربية، وطاف بها حليحل العديد من الدول العربية والأوروربية، ولاقت نجاحّا كبيرًا لما فيها من حسّ وطني وشاعريّ كبير.

ووصف التجمّع الطلابيّ في دعوته أن"طه، أكثر من عمل مسرحيّ".