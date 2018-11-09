سلسلةٌ جديدة من أفلام "حرب النجوم" لخدمة البثّ المباشر

في خبرٍ مُفرح لمُحبّي سلسلة "حرب النجوم" السينمائية، الشهيرة، تعتزمُ شركة ديزني، تدشين خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، لعرض أفلام جديد من المُقرر إضافتها للسلسة.

وستدور أحداث الأفلام الجديدة، في الفترة السابقة لأحداث فيلم "روغ وان" الذي أنتج عام 2016، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لديزني، بوب إيغر، أمس الخميس.

وذكر إيغر أن ديزني تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم قصص مارفل المصورة، وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون.

ومن المُقرر أن تبدأ الشركة في إنتاج سلسلة الأفلام، في عام 2009، على أن يلعب الممثل دييغو لونا دور البطل فيها.

يُذكرُ أن ديزني، أوضحت العام الماضي، أنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في 2019 وستسحب أفلامها التي تعرض للمرة الأولى على نتفليكس لتعرضها على خدمتها الخاصة.