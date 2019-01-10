  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

غاغا تتعهّد بسحب أغنية مع آر. كيلي بعد اتهامه بالتحرّش

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 15:05

غاغا تتعهّد بسحب أغنية مع آر. كيلي بعد اتهامه بالتحرّش
ليدي غاغا (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

توعّدت المغنية ليدي غاغا بحذف أغنية ثنائية سجلتها مع المغني آر. كيلي نجم الموسيقى المعاصرة آر أند بي من على خدمات بث الأغاني وبعدم التعاون معه مرة أخرى.

وكتبت غاغا ذلك في منشور طويل لها على "إنستغرام" في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في أعقاب بث فيلم وثائقي تلفزيوني اتهمت فيه العديد من النساء بعضهن قُصر، كيلي، بالتحرش الجنسي.

وينفي كيلي ابن الـ52 عاما، مرارا اتهامات بانتهاكات جنسية في السنوات الأخيرة منها تلك الموجهة له في الفيلم الوثائقي الجديد، وهو مغنٍ من شيكاغو ومنتج أغاني اشتهر بأغنية "أي بليف أي كان فلاي" (أعتقد أن بإمكاني الطيران)، والحائز على جائزة غرامي.

آر. كيلي (أ ب)

وتمت محاكمة كيلي وتبرئته من اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال في شيكاجو في 2008.

ولم يرد محاميه على طلب "رويترز" التعليق على الفيلم الذي تبلغ مدته ست ساعات ونشرته قناة "لايف تايم" التلفزيونية الأسبوع الماضي.

ويصور الفيلم لقاءات مع عدد من النساء اتهمنه أمام الكاميرا بانتهاكات جنسية وبدنية ونفسية، إضافة إلى لقاءات مع بعض مديريه السابقين والمنتجين الذين تعاملوا معه.

وقالت غاغا إنها تصدق النساء وتجد الفيلم "مروعا للغاية".

وكتبت في منشورها على انستجرام "أقف مع هؤلاء النساء بنسبة ألف في المئة، أنا أصدقهن وأعلم أنهن تعانين وتشعرن بالألم، وأعتقد بقوة أن أصواتهن يجب أن تُسمع وتؤخذ بجدية".

مظاهرة ضد آر. كيلي "أسكِتوا آر. كيلي" (أ ب)

وأصدرت غاغا في عام 2013 أغنية ثنائية مع كيلي بعنوان "دو وات يو وونت (ويذ ماي بودي)" (افعل ما تريده ’بجسدي‘).

وقالت "أعتزم حذف الأغنية من على ’آي تيونز’ وغيره من منصات البث الإلكتروني الأخرى ولن أعمل معه مرة أخرى".

وأضافت "أتأسف على سوء تقديري عندما كنت صغيرة وعلى عدم إعلان موقفي بشكل أسرع".


#ليدي غاغا
#آر. كيلي
#تحرش جنسي
#دو وات يا وونت ويذ ماي بادي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتحف الفلسطيني يختتم معرض "غزل العروق"
المتحف الفلسطيني يختتم معرض "غزل العروق"

2019-01-09

"غاسل صحون يقرأ شوبنهاور" الرواية الجديدة لمحمد جبعيتي
"غاسل صحون يقرأ شوبنهاور" الرواية الجديدة لمحمد جبعيتي

2019-01-08

"تياترو فلسطين": أكاديمية المسرح الأولى في غزّة
"تياترو فلسطين": أكاديمية المسرح الأولى في غزّة

2019-01-08

الأكثر قراءة

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

2019-01-10
فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

2019-01-10
السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

2019-01-10
مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

2019-01-10
حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

2019-01-10