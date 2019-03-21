  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

شيرين عبد الوهاب موقوفة عن الغناء بسبب "الحرية في مصر"

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 19:58

شيرين عبد الوهاب موقوفة عن الغناء بسبب "الحرية في مصر"
شيرين عبد الوهاب
عرب ٤٨

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قرارًا بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن ممارسة الغناء بدءًا من اليوم الخميس.

 وطالب النقيب بمحاكمة المطربة المصرية بادعاء أن التصريحات المنسوبة لها "تضر بالأمن القومي المصري".

وعيّنت النقابة يوم الأربعاء القادم موعدًا للتحقيق مع عبد الوهاب، وفقًا لبيانٍ صدر عن مجلس إدارة النقابة، وذلك بعد تقديم المحامي سمير صبري، أمس، بلاغًا للنائب العام يتهم فيه المطربة بإهانة دولة مصر ومدى حرية التعبير فيها.

وكانت قد صرّحت المطربة المصرية في حفلتها الأخيرة في البحرين قائلةً "أيوة كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن".

وذكر القرار أنّ "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وطالب صبري بالتحقيق في الواقعة وسماع شهادات من كانوا حاضرين في الحفل، ثم "إحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وسبق أن تعرضت شيرين لدعاوى وتحقيقات مشابهة بعد تصريحات مثيرة للجدل عن "مياه النيل"، وأشياء أخرى.

اقرأ/ي أيضًا | الأقمار الصناعية تٌظهر الدمار الذي حل في شمالي سيناء بفعل "الاقتتال"

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#شيرين عبد الوهاب
#محاكمة الفنانين
#مصر

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"في العلمنة": إصدار جديد للمركز العربي
"في العلمنة": إصدار جديد للمركز العربي

2019-03-21

هل ستعتمد "نتفلكس" ميزة المشاهدة التفاعلية قريبًا؟
هل ستعتمد "نتفلكس" ميزة المشاهدة التفاعلية قريبًا؟

2019-03-21

لينا شاماميان تغني باللهجة التونسية: "ياخي أنا سورية"
لينا شاماميان تغني باللهجة التونسية: "ياخي أنا سورية"

2019-03-20

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ليرتفع عدد الشهداء لـ3

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ليرتفع عدد الشهداء لـ3

2019-03-20
إعدام بدم بارد: إضراب في سلفيت ونابلس والجمعة تصعيد

إعدام بدم بارد: إضراب في سلفيت ونابلس والجمعة تصعيد

2019-03-20
كتاب: صفقة القرن تبادل أراض بين دول ليست إسرائيل بينها

كتاب: صفقة القرن تبادل أراض بين دول ليست إسرائيل بينها

2019-03-20
رهط: مداهمات واعتقالات وهدم منازل

رهط: مداهمات واعتقالات وهدم منازل

2019-03-20
شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

2019-03-20