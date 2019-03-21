شيرين عبد الوهاب موقوفة عن الغناء بسبب "الحرية في مصر"

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قرارًا بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن ممارسة الغناء بدءًا من اليوم الخميس.

وطالب النقيب بمحاكمة المطربة المصرية بادعاء أن التصريحات المنسوبة لها "تضر بالأمن القومي المصري".

وعيّنت النقابة يوم الأربعاء القادم موعدًا للتحقيق مع عبد الوهاب، وفقًا لبيانٍ صدر عن مجلس إدارة النقابة، وذلك بعد تقديم المحامي سمير صبري، أمس، بلاغًا للنائب العام يتهم فيه المطربة بإهانة دولة مصر ومدى حرية التعبير فيها.

وكانت قد صرّحت المطربة المصرية في حفلتها الأخيرة في البحرين قائلةً "أيوة كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن".

وذكر القرار أنّ "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وطالب صبري بالتحقيق في الواقعة وسماع شهادات من كانوا حاضرين في الحفل، ثم "إحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وسبق أن تعرضت شيرين لدعاوى وتحقيقات مشابهة بعد تصريحات مثيرة للجدل عن "مياه النيل"، وأشياء أخرى.

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