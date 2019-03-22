"كنوز الفرعون الذهبي" باستضافة العاصمة الفرنسية

يفتتح معرض "توت عنخ آمون، كنوز الفرعون الذهبي"، الذي يحوي نحو 150 قطعة أثرية أصلية من مقبرة توت عنخ آمون، في باريس في معرض للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف كنوز الفرعون الأكثر شهرة.

وتعود بعض القطع إلى باريس بعد أكثر من 50 عامًا من اجتذاب معرض مماثل 1.24 مليون زائر، رقم قياسي لا يزال تحمله العاصمة الفرنسية.

وقال المنظمون إن أكثر من ثلث القطع الأثرية تغادر مصر للمرة الأولى والأخيرة قبل عرضها في المتحف الجديد الذي يتم بناؤه بالقرب من أهرامات الجيزة المصرية.

وأشاد وزير الآثار المصرية بدور فرنسا الريادي في الداعم في التنقيب عن الآثار الفرعونية، حيث يعمل في مصر حوالي أربعون بعثة أثرية فرنسية في مجال الترميم والحفر، كما ينظم العديد من الفعاليات المشتركة بين الدولتين في مجال نشر الحضارة الفرعونية القديمة.

اكتشف عالم الآثار البريطاني، هوارد كارتر، مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، بعد حوالي 3400 عام من وفاته، بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

يستمر معرض "توت عنخ آمون، كنوز الفرعون الذهبي" في غراند هالي دي لا فيليت في باريس في الفترة من 23 آذار/ مارس إلى 15 أيلول/ سبتمبر، في ثاني محطات جولته الدولية التي تشمل 10 مدن.