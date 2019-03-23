"نيتفلكس" تعلن عن باقة بأربع دولارات فقط

تقوم الشركة الأميركية العملاقة لصناعة المواد الترفيهي وخدمات البث الحي "نتفليكس" باختبار لباقة اشتراك في خدماتها تخص به الهواتف الذكية فقط، ستكون متاحةً في بعص البلدان، من ضمنها الهند، بسبب تعدادها السكاني الهائل.

وأعلنت "نتفليكس" أنها تختبر باقتها في الهند بسبب المنافسة الشديدة بين شركات المنتجة لمقاطع الفيديو والمرئيات التي بها، وستكون تحديًا كبيرًا فيما إذا تم اختبارها بنجاح لينطلق نحو دولٍ أخرى حول العالم.

وأوضحت "نتفليكس" أن سعر الاشتراك في باقة الهواتف النقالة سيكون 3.63 دولارا شهريا، أي ما يعادل نصف سعر باقة الاشتراك في الدول المستهدفة باختبارها،والتي تبلغ تكلفتها 7.27 دولار، ولم تكشف "نتفليكس" قائمة الدول كاملة التي سيتم اختبار تفاعل مستخدميها مع الباقة الجديدة.

وذكرت نتفليكس في بيان لها أنها دائمة السعي في بحثها عن الطرق التي تجعل خدماتها أكثر متعة وسهولة، ومنها تطوير باقة الهواتف المحمولة وعرضها بسعر مخفّض في الأسواق ولفترات اشتراك أقل من الشهريّة، في حال نجاح اختبارها، ولم يوضح البيان في نيّة نتفليكس جعل الباقة في المستقبل القريب في متناول أيدي جميع مستخدميها في العالم.