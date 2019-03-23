  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"نيتفلكس" تعلن عن باقة بأربع دولارات فقط

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 16:22

"نيتفلكس" تعلن عن باقة بأربع دولارات فقط
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

تقوم الشركة الأميركية العملاقة لصناعة المواد الترفيهي وخدمات البث الحي "نتفليكس" باختبار لباقة اشتراك في خدماتها تخص به الهواتف الذكية فقط، ستكون متاحةً في بعص البلدان، من ضمنها الهند، بسبب تعدادها السكاني الهائل.
وأعلنت "نتفليكس" أنها تختبر باقتها في الهند بسبب المنافسة الشديدة بين شركات المنتجة لمقاطع الفيديو والمرئيات التي بها، وستكون تحديًا كبيرًا فيما إذا تم اختبارها بنجاح لينطلق نحو دولٍ أخرى حول العالم.

وأوضحت "نتفليكس" أن سعر الاشتراك في باقة الهواتف النقالة سيكون 3.63 دولارا شهريا، أي ما يعادل نصف سعر باقة الاشتراك في الدول المستهدفة باختبارها،والتي تبلغ تكلفتها 7.27 دولار، ولم تكشف "نتفليكس" قائمة الدول كاملة التي سيتم اختبار تفاعل مستخدميها مع الباقة الجديدة.

وذكرت نتفليكس في بيان لها أنها دائمة السعي في بحثها عن الطرق التي تجعل خدماتها أكثر متعة وسهولة، ومنها تطوير باقة الهواتف المحمولة وعرضها بسعر مخفّض في الأسواق ولفترات اشتراك أقل من الشهريّة، في حال نجاح اختبارها، ولم يوضح البيان في نيّة نتفليكس جعل الباقة في المستقبل القريب في متناول أيدي جميع مستخدميها في العالم.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#نتفليكس
#باقة جديدة
#الهند
#الهواتف الذكية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"أيام بيروت السينمائية": أفلام حول قضايا اجتماعية وسياسية ونسوية
"أيام بيروت السينمائية": أفلام حول قضايا اجتماعية وسياسية ونسوية

2019-03-22

القدس: وزارة الخارجية الفرنسية تحتج على الأمن الإسرائيلي
القدس: وزارة الخارجية الفرنسية تحتج على الأمن الإسرائيلي

2019-03-22

غزة: إفتتاح الدورة الخامسة لـ"مهرجان البحر والحرية" الموسيقي
غزة: إفتتاح الدورة الخامسة لـ"مهرجان البحر والحرية" الموسيقي

2019-03-22

الأكثر قراءة

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

غزة: شهيدان و62 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرة العودة الأسبوعية

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

بعد اعتراف ترامب بضم الجولان: المستوطنون سيطالبون بالمنطقة C

2019-03-22
العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

2019-03-22