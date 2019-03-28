جمعية الثقافة ونعم للتغيير في سخنين تقيمان ندوة عن يوم الأرض

أحيت جمعيّة الثّقافة العربيّة الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد، من خلال تنظيم ندوة في المركز الثقافي في مدينة سخنين يوم أمس الأربعاء، حضرها العشرات تحت عنوان "الأرض في النتاج الثقافي الفلسطيني".

تأتي الندوة ضمن برنامج ندوات "حديث الأربعاء" الذي تنظّمه الجمعية في البلدات العربية، وكانت هذه الندوة بالاشتراك مع مجموعة "نعم للتغيير" في سخنين. واختارت جمعيّة الثّقافة العربيّة يوم الأرض انطلاقًا من أهمية هذا اليوم الذي شكّلت أحداثه في الثلاثين من آذار عام 1976، مفصلًا تاريخيًا رسم العلاقة بين الفلسطينيين في الداخل والمؤسسة الإسرائيليّة لسنوات طويلة لاحقة، وعزز من الهويّة الفلسطينيّة على حساب حالة الخوف التي أنتجتها النكبة ومرحلة الحكم العسكري. وتحوّل يوم الأرض إلى مناسبة وطنيّة فلسطينيّة جامعة لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

افتتح الندوة المحامي إياد خلايلة عضو الهيئة الإدارية للجمعية مرحبًا بالحضور وألقى كلمة باسم الجمعية، ثم قدّمت ميسرة الندوة الناشطة عبير خلايلة المشاركين: الإعلامية روان الضامن، الخطاط سعيد النهري والمخرج علي نصار. وطرحت أسئلة في محاور عدّة، منها: كيف تجسدت المعركة على الأرض في النتاج الثقافي الفلسطيني على اختلاف فتراته ومراحله الزمنيّة؟ ما هي مساهمة هذا النتاج في تأجيج المعركة على الأرض؟ ما هي الدلالات الثقافية الباقية لهذه المعركة وكيف تتم مقاربتها مع تغير الأجيال وتبدّل الظروف والأدوات؟

يوم الأرض وتوثيق اللحظة

في المحور الأول؛ قدّمت روان الضامن مداخلة تحت عنوان "يوم الأرض وتوثيق اللحظة" بكلمة مصوّرة تحدثت فيها عن أهمية التوثيق ودوره خصوصًا في حالة فلسطين التي ما زالت تواجه مشروعا استعماريا، وكيف يمكن استخدام هذا التوثيق كجزء من النضال الوطني وحفظ الذاكرة الجماعيّة. واستعرضت الضامن بعض مقاطع من فيلم يوم الأرض الذي عملت عليه ضمن سلسلة أفلام أصحاب البلاد الوثائقيّة، وشرحت كيف عملت على توثيق أحداث يوم الأرض من خلال الفيلم الوثائقي.

الأرض في فنون الخط

أما المحور الثاني؛ فقدّم سعيد النهري مداخلة تحت عنوان "الأرض في فنون الخط" تحدّث فيها عن تأثير أحداث يوم الأرض على وعيه وشخصيته ولاحقًا على أعماله، واستعرض تجربته الشخصية في العمل في مجال رسم الكاريكاتير والخط. واستعرض النهري بعض أعماله أمام الجمهور، وأكد على أهمية المحافظة على الخط العربي وفنونه وتوظيفه في قضايانا الوطنيّة.

ذاكرة المكان في السينما الفلسطينيّة

وفي المحور الثالث؛ قدّم علي نصّار مداخلة تحت عنوان "ذاكرة المكان في السينما الفلسطينيّة" تحدث فيها عن بعض أعماله السينمائيّة التي اتّخذت أحداثًا فلسطينيّة وطنيّة موضوعًا لها مثل "درب التبانات" و "حكاية مدينة على الشاطئ" و "في الشهر التاسع". واستعرض نصّار كيف نجحت الحركة الصهيونيّة في استغلال الأفلام السينمائيّة للترويج لمشروعها في فلسطين، ودعا إلى الالتفاف بشكل أكبر ودعم المخرجين الذين ينتجون ثقافة وطنيّة.