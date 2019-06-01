لندن: مسرح يحاكي غزو المريخ للأرض

يمكن لمحبي رواية "حرب العوالم" (وور أوف ذا ورلدز) الشهيرة ونسختها الموسيقية الانتقال افتراضيا عبر الزمن لمعايشة أجواء غزو المريخ لمدينة لندن في أواخر القرن التاسع عشر بعد افتتاح النسخة التفاعلية التي تجمع بين المسرح والواقع الافتراضي والصور المجسمة.

وتعتمد المغامرة ،التي أطلق عليها "حرب العوالم: التجربة الغامرة" (ذا وور أوف ذا ورلدز: ذا إيميرسيف إكسبيرينس)، على النسخة الموسيقية لجيف واين التي بثت الرعب في قلوب أجيال وباعت ملايين النسخ، وافتتحت للراغبين في المشاركة فيها يوم الجمعة.

ويمكن لمن يشارك في المغامرة في مسرح في ساري جنوبي العاصمة البريطانية تجربة زحف آلات القتال إلى العاصمة والهروب من الغزو عبر نهر التيمز، في مشاهد يتداخل فيها الواقع الافتراضي مع شخصيات من الرواية.

وقال واين، الذي أصدر نسخته الموسيقية عام 1978، إن العرض الجديد تجربة لحواس متعددة تمزج بين الواقع الافتراضي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وعوامل المسرح التقليدية مثل المؤثرات الخاصة.

وأضاف في مقابلة "عندما تستخدم كل ذلك يصبح الأمر كإعادة ابتكار لعملي الأصلي".

وقال واين إنه ألف مقطوعات موسيقية جديدة للتجربة التفاعلية لتتكامل مع العمل الأصلي الذي يضم أغنية "خريف للأبد" (فوريفر أوتم) التي حققت نجاحا كبيرا.