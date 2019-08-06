الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

غيّب الموت، يوم الثلاثاء، المؤرخ والأديب والفنان التشكيلي الفلسطيني، كمال بلاطة، عن عمر ناهز 77 عاما، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بأن بلاطة الذي وُلِد في القدس عام 1942، توفي في العاصمة الألمانية، برلين.

وتعلم بلاطة الرسم والتصوير في مرسم خليل حلبي، في حي باب الخليل بالقدس، حيث رسم بورتريهات وحارات وعمران القدس في مرحلته الأولى، ودرسفي أكاديمية الفنون الجميلة، بروما بين عامَي 1960و1965.

وتابع دراساته لاحقا في واشنطن (1968–1971) في كلية كوركوران لمتحف الفنون الجميلة.

عاش في الولايات المتحدة، وفرنسا، والمغرب، ولبنان، وحصل على منحة تفرغ لدراسة الفن الإسلامي بالمغرب من مؤسسة فولبرايت (1993 و1994).

وأقام بلطة عدة معارض شخصية في القدس، وعمّان، وأبو ظبي، والمنامة، وبغداد، والرباط، وباريس، وموسكو، وأوسلو، وطوكيو، ولندن، وأمستردام، كذلك في المتحف الوطني الأمريكي بواشنطن، وفي متحف كوبريونيون بنيويورك عام 1988، واشتهر برسم بعض أغلفة المجلاّت في بيروت.

وصدر لـه كتاب "استحضار المكان – دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر" عام 2000، بتونس اشتمل على 300 صورة لأعمال فنية لفنانين فلسطينيين، بترشيح من وزارة الثقافة الفلسطينية، ودعم من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التابعة للجامعة العربية، حيث تفرّغ ثلاث سنوات لإنجازه، وهو الكتاب الرابع عن الفن التشكيلي الفلسطيني، بعد كُتب ( المناصرة 1975 – شمّوط 1989 – محظيّة 1997).