وفاة موريسون.. أول كاتبة أفريقية - أميركية تفوز بجائزة نوبل

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الكاتبة الأميركية، الحائزة على جائزة نوبل للآداب، توني موريسون، عن عمر ناهز 88 عاما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلًا عن دار "ألفريد نوبف"، للنشر.

وموريسون، أول سيدة سوداء أميركية تحصل على جائزة نوبل للآداب، وذلك في عام 1993.

(أ ب)

وحصلت موريسون، على جائزة "بوليتزر"، عن روايتها "الحبيب"، كما قلدها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، "وسام الحرية" في 2012.

تسمية

يُذكر أن لموريسون 11 عملًا أدبيًا من بينها؛ أكثر العيون زرقة، ونشيد سليمان، وصولا، وطفل القطران، وتُرجمت أعمالها إلى الكثير من لغات العالم، ومن بينها العربية.