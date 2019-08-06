  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

وفاة موريسون.. أول كاتبة أفريقية - أميركية تفوز بجائزة نوبل

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 20:09

وفاة موريسون.. أول كاتبة أفريقية - أميركية تفوز بجائزة نوبل
توني موريسون (أ ب)
عرب ٤٨

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الكاتبة الأميركية، الحائزة على جائزة نوبل للآداب، توني موريسون، عن عمر ناهز 88 عاما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلًا عن دار "ألفريد نوبف"، للنشر.

وموريسون، أول سيدة سوداء أميركية تحصل على جائزة نوبل للآداب، وذلك في عام 1993.

(أ ب)

وحصلت موريسون، على جائزة "بوليتزر"، عن روايتها "الحبيب"، كما قلدها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، "وسام الحرية" في 2012.

تسمية

يُذكر أن لموريسون 11 عملًا أدبيًا من بينها؛ أكثر العيون زرقة، ونشيد سليمان، وصولا، وطفل القطران، وتُرجمت أعمالها إلى الكثير من لغات العالم، ومن بينها العربية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الكاتبة الأميركية
#الحائزة على جائزة نوبل للآداب
#توني موريسون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة
الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

2019-08-06

الأكاديميّ الفلسطينيّ: من المُثقف المُشاهد إلى المثقف الشاهد
الأكاديميّ الفلسطينيّ: من المُثقف المُشاهد إلى المثقف الشاهد

2019-08-05

لبنان: فرقة هولندية تلغي حفلها تضامنا مع "مشروع ليلى"
لبنان: فرقة هولندية تلغي حفلها تضامنا مع "مشروع ليلى"

2019-08-04

الأكثر قراءة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة "إرهابيا" والداخلية تشن حملة مداهمات

2019-08-05
باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

2019-08-05
اعتداء عنصري: المعتدي يبرر الاعتداء بـ

اعتداء عنصري: المعتدي يبرر الاعتداء بـ"كراهيته للعرب"

2019-08-05
القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

2019-08-05
حالة الطقس: جو حار جدا

حالة الطقس: جو حار جدا

2019-08-05