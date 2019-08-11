  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

هوليوود توقف إطلاق فيلم رعب بسبب حادثتي إطلاق النار الجماعيتين

تاريخ النشر: 11/08/2019 - 22:10

هوليوود توقف إطلاق فيلم رعب بسبب حادثتي إطلاق النار الجماعيتين
(من الفيلم)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "يوفرسال بيكتشرز" الأميركية، التابعة لاستوديوهات هوليوود الشهيرة، أمس السبت، إلغاء إطلاق فيلم "ذي هانط"، ويعني "الصيد" باللغة العربية، بسبب حادثي إطلاق النار الجماعيتين التي ارتُكبتا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها قررت، بعد "دراسة معمقة" للحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد، تأجيل إطلاق الفيلم الذي كان يُفترض أن يصل شاشات العرض في 27 أيلول/ سبتمبر المُقبل، إلى أجل غير مسمى.

وأضافت الشركة: "نحن ندعم صناع الأفلام لدينا، وسنستمر في توزيع الأفلام بشراكات مع صناع أفلام جريئين وذوي بصيرة، كالذين عملوا على فيلم الإثارة الاجتماعية الساخر (الصيد)، لكنن نفهم أن الآن ليس الوقت المناسب لإطلاق هذا الفيلم".

ورغم أن الشركة لما تُسهب في أسباب امتناعها عن إطلاق الفيلم، إلا أن القرار اتُخذ بعد يومين من مهاجمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهوليوود، بسبب هذا الفيلم.

وتدور قصّة الفيلم الذي يدمج ما بين الرعب والسخرية، حول عالم متخيل، يسعى فيه الليبارليون الأميركيون إلى "صيد" مؤيدي ترامب من الجمهوريين المحافظين، وقتلهم، في محاولة لوضع الاستقطاب السياسي الأميركي في صورة فنية، ومُرعبة، ومتخيلة.

وكانت الشركة قد قررت في السابق، أن تتوقف عن بث الإعلان الترويجي للفيلم، تضامنا مع ضحايا مجزرتي مدينة إل باسو في تكساس، ومدينة دايتون، في أوهايو، اللتين نُفذتا على الأرجح من قبل عنصريين من ذوي البشرة البيضاء، أرادا قتل أكبر عدد ممن تبدو ملامحهم مكسيكية، أو من السود.

 


#إطلاق نار جماعي
#ترامب
#هولييوود
#فيلم
#الولايات المتحدة
#يمين متطرف

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: حفل تضامنا مع "مشروع ليلى".. "صوت الموسيقى أعلى"
لبنان: حفل تضامنا مع "مشروع ليلى".. "صوت الموسيقى أعلى"

2019-08-10

على غرار الأوسكار.. جوائز "إيمي" للتفزيون بلا مقدم
على غرار الأوسكار.. جوائز "إيمي" للتفزيون بلا مقدم

2019-08-08

مخرجات غزّة: حلم الصناعة السينمائية يحاصره الواقع
مخرجات غزّة: حلم الصناعة السينمائية يحاصره الواقع

2019-08-07

الأكثر قراءة

ملكة جمال العراق تهاجم حماس وإلهان عمر تملقا لإسرائيل

ملكة جمال العراق تهاجم حماس وإلهان عمر تملقا لإسرائيل

2019-08-10
4 شهداء في قطاع غزة والاحتلال يدعي إحباط عملية كبيرة

4 شهداء في قطاع غزة والاحتلال يدعي إحباط عملية كبيرة

2019-08-10
ترامب لنتنياهو:

ترامب لنتنياهو: "امنَع عمر وطليب من دخول إسرائيل"

2019-08-10
عملية

عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعلن اعتقال المنفِّذَين

2019-08-10
انتحار الملياردير الأميركي إبستاين المتهم بالاتجار بالقاصرات

انتحار الملياردير الأميركي إبستاين المتهم بالاتجار بالقاصرات

2019-08-10