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أكثر من 80 فيلما يتنافسون على جوائز مهرجان الجونة السينمائي

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 09:32

أكثر من 80 فيلما يتنافسون على جوائز مهرجان الجونة السينمائي
الممثل الراحل فاروق الفيشاوي في مهرجان الجونة العام الماضي (الحساب الرسمي للمهرجان/ تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

تبلغ المنافسة أشدها بين أكثر من 80 فيلما على جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي تنطلق في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

وستكشف إدارة المهرجان خلال مؤتمر صحافي، المقرر عقده في 26 آب/ أغسطس الجاري، في القاهرة عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة بجانب البرامج الموازية وورش التدريب وجلسات النقاش، التي ستقام بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما.

يحضر المؤتمر الصحفي رجل الأعمال ومؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، وشقيقه ومدير مؤسسة مدينة الجونة، سميح ساويرس، والمدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، ومدير المهرجان، انتشال التميمي، بجانب وزيرتي السياحة والثقافة، رانيا المشاط وإيناس عبد الدايم.

واستطاع المهرجان، الذي انطلق لأول مرة في 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر، أن يجذب إليه كبار صناع ونجوم السينما العرب والأجانب وأن يقدم أحدث الأفلام المنتجة بالمنطقة.

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر أيلول.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، أمس الخميس، إن الدورة الثالثة تهدف إلى "جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية".

وكان المهرجان كشف في وقت سابق عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، الذي شارك في فيلم "علاء الدين" من إنتاج شركة "ديزني".

 


#الجونة
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#مهرجان

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