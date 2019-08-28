بروكسل: جدران المدينة تحتضن أبطال الرسوم المتحركة

تمتلئ مباني العاصمة البلجيكية بروكسل، بعشرات الرسومات لـ"شخصيات" من أفلام الصور المتحركة، لتزين المدينة.

(الأناضول)

وتضم المدينة متحفا للكاريكاتور، افتتح منذ 1989، كما تضم بلجيكا أكثر من 700 رسام كاريكاتوري.

(الأناضول)

وتعتبر بلجيكا أيضاَ بلاد أبرز أفلام الرسوم المتحركة، مثل "مغامرات تان تان"، و"السنافر"، و"لاكي لوك" وغيرها.

(الأناضول)

ويستمتع السياح وزوار مدينة بروكسل بالنظر إلى الرسوم المتحركة التي تزين جدران المباني، حيث يشعرون وكأنهم يسيرون بين ثنايا مغامرات تلك الأفلام المتحركة.