لقاء بين وفد ثقافي من الناصرة ووزارة الثقافة الفلسطينية

زار وفد من المنتدى الثقافي الفني في مدينة الناصرة، وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظه جنين، في خطوةٍ أراد الوفد منها تعزيز وتقوية أواصر الصلة بين أبناء الشعب الواحد، ولا سيّما في مجال الفن والإبداع.

من اللقاء

وكان في استقبال الوفد الثقافي الفني، مديرة دائرة الثقافة والفنون في محافظة جنين، الشاعرة آمال أبو غزال، وكذلك المحافظ اللواء أكرم الرجوب.

وألقَت كلمة المنتدى الثقافي الفني النّصراوي، مديرة منتدى الثقافة والفنون في الناصرة، الفنانة خزيمة حامد، التي قالت في كلمتها: "تحية جورية من القلب للقلب، بفرح عظيم نحن أعضاء المنتدى الثقافي الفني مررنا بمرج ابن عامر قادمين من الناصرة وجبل قفزتها إلى جنين وأهلها، ليتعانق إبداعنا مع إبداعكم ويتعانق المرج شماله وجنوبه وليتعانق الشعب الواحد رغم الصعوبات والعراقيل".

وأضافت حامد: "بالفن نرتقي وقبل ان أنهي كلماتي وعباراتي وقبل التعبير عن عميق شكري، أترك لكم اللوحات تتحدث بكل محبة وانفتاح... لوحاتنا مع لوحاتكم تتعانق وترتقي وتتجلى من فوقنا"، مُعربةً عن أملها بأن تستمر مشاريع التواصل على شكل هذه اللقاءات وتبادل الفن والثقافة والإبداع.

وأضفت اللوحات الفنية والأغاني الزجلية، رونقا خاصا على اللقاء، إذ إن الحضور تفاعل معها.