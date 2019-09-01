تونس: تنافُسٌ بين 12 فيلما بمسابقات أيام قرطاج السينمائية

ذكرت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الأحد، أن 12 فيلما تونسيا سيتنافسون على جوائز المسابقات المختلفة بدورة هذا العام التي تنطلق شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وجاء اختيارُ هذه الأفلام من بين 40 فيلما تونسيا تقدموا للمشاركة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتشارك ثلاثة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، و"بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيري، فيما تشارك أربعة أفلام في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، هي؛ "قصة حقيقية" للمخرج أمين لخنش، و"ميثاق" للمخرج صبري بوزيد، و"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوي، و"سراب" للمخرجة فاتن الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، تشارك ثلاثة أفلام هي "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحي و"على العارضة" للمخرج سامي التليلي، و"تلفزيون فتح الله" للمخرجة وداد الزغلامي، أما في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يشارك فيلما "أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال، و"من طين" للمخرج يونس بن سليمان.

وتحمل الدورة التي تُقام في الفترة الممتدة بين 26 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر؛ اسم مدير المهرجان الذي توفي في آب/ أغسطس الماضي، نجيب عياد.

وتمثل أيام قرطاج السينمائية التي تأسست قبل أكثر من 50 عاما نافذة للسينما التونسية على السينما العالمية والقارة الأفريقية بشكل خاص، وكانت تقام سابقا كل عامين قبل أن تتحول إلى حدث سنوي.