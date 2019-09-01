  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

تونس: تنافُسٌ بين 12 فيلما بمسابقات أيام قرطاج السينمائية

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 18:12

تونس: تنافُسٌ بين 12 فيلما بمسابقات أيام قرطاج السينمائية
من دورة سابقة للمهرجان (أرشيفية)
عرب ٤٨

ذكرت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الأحد، أن 12 فيلما تونسيا سيتنافسون على جوائز المسابقات المختلفة بدورة هذا العام التي تنطلق شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وجاء اختيارُ هذه الأفلام من بين 40 فيلما تونسيا تقدموا للمشاركة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتشارك ثلاثة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، و"بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيري، فيما تشارك أربعة أفلام في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، هي؛ "قصة حقيقية" للمخرج أمين لخنش، و"ميثاق" للمخرج صبري بوزيد، و"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوي، و"سراب" للمخرجة فاتن الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، تشارك ثلاثة أفلام هي "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحي و"على العارضة" للمخرج سامي التليلي، و"تلفزيون فتح الله" للمخرجة وداد الزغلامي، أما في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يشارك فيلما "أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال، و"من طين" للمخرج يونس بن سليمان.

وتحمل الدورة التي تُقام في الفترة الممتدة بين 26 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر؛ اسم مدير المهرجان الذي توفي في آب/ أغسطس الماضي، نجيب عياد.

وتمثل أيام قرطاج السينمائية التي تأسست قبل أكثر من 50 عاما نافذة للسينما التونسية على السينما العالمية والقارة الأفريقية بشكل خاص، وكانت تقام سابقا كل عامين قبل أن تتحول إلى حدث سنوي.


#مهرجان أيام قرطاج السينمائية
#تونس
#أفلام طويلة
#أفلام قصيرة

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإحباط يحول "جوكر" إلى قاتل وعدو "باتمان" اللدود
الإحباط يحول "جوكر" إلى قاتل وعدو "باتمان" اللدود

2019-09-01

لقاء بين وفد ثقافي من الناصرة ووزارة الثقافة الفلسطينية
لقاء بين وفد ثقافي من الناصرة ووزارة الثقافة الفلسطينية

2019-08-31

في ظل نزاع كشمير: "جوجل" تحتفي بأمريتا برايتام
في ظل نزاع كشمير: "جوجل" تحتفي بأمريتا برايتام

2019-08-31

الأكثر قراءة

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

2019-08-31
مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

2019-08-31
كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

كوخافي يرجئ تدريبا عسكريا وسط تعزيزات شمالي البلاد

2019-08-31
نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ

نصر الله ينفي استهداف المسيرتين لـ"صناعة الصواريخ الدقيقة"

2019-08-31
تغيير استراتيجي تجاه

تغيير استراتيجي تجاه "حزب الله"

2019-08-31