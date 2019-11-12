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أوبيرا الخديوي تحتفل بمناسبة 150 عامًا

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 19:20

أوبيرا الخديوي تحتفل بمناسبة 150 عامًا
دار الأوبيرا الخديوية (أرشيفيّة)
عرب ٤٨

تنظم وزارة الثقافة المصريّة، احتفالًا بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس "دار الأوبرا الخديويّة"، والذي سيقام في المسرح الكبير مساء يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، "إنّ مصرَ تعد أول دولة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا تؤسس دارًا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتي جاءت انعكاسًا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، حيث ظلت أرض الوطن على مر العصور ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومنارة إشعاع للفكر والثقافة".

وأكدت وزيرة الثقافة، إن الأوبرا المصريّة تعد امتدادًا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنيّة جادة في جذب قاعدة جماهيرية كبيرة كما ساهمت بإيجابية في تشكيل وعي المجتمع وبناء الإنسان.

وأعلن رئيس دار الأوبرا المصرية مجدى صابر، عن تكريم 12 شخصيّة من رواد فنون الأوبرا، هنّ الجيل الأول من عارضات الباليه في مصر، وأشار مجدى صابر إلى أن برنامج الاحتفالية يتضمن؛ فيلمًا وثائقيًا عن الأوبرا الخديوية وتاريخها وأهم الفنانين والعروض، التي قُدِّمت على مسرحها إلى جانب فقرات فنية يقدمها كل من فرق أوبرا القاهرة، باليه أوبرا القاهرة، كورال أكابيلا بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، من إخراج حازم طايل، وتضم مقتطفات من أهم "الأوبرات الكلاسيكية" العالمية، إلى جانب عدد من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية منها الدانوب الأزرق وكارمينا بورانا.


#مصر
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