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شاعر عُماني ضمن قائمة الـ"يونسكو" لأكثر الشخصيات المؤثرة عالميًا

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 18:17

شاعر عُماني ضمن قائمة الـ"يونسكو" لأكثر الشخصيات المؤثرة عالميًا
أبي مسلم البهلاني (تويتر) شاع
عرب ٤٨ / الأناضول

تضمنت قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا عالميًا، التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الشاعر العماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بـ"أبي مسلم البهلاني".

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن القرار صدر الخميس، خلال انعقاد أعمال الدورة الـ40 للمؤتمر العام لليونسكو بمقر المنظمة بباريس.

وأوضحت أن قرار الإدراج يأتي "بمناسبة الذكرى المئوية الأولى على وفاة البهلاني"، الذي رحل عام 1920 عن عمر 66 عاما.

والبهلاني خامس الشخصيات العمانية المدرجة على لائحة برنامج الذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا.

والشخصيات الأربعة السابقة هي: عالم اللغة ومؤسس علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أدرج عام 2006، والطبيب والصيدلاني راشد بن عميرة، أدرج عام 2013، والموسوعي والمصلح الاجتماعي الشيخ نور الدين السالمي الذي أدرج عام 2015، وأخيراً الفيزيائي والطبيب أبو محمد الازدي المعروف بـ"ابن الذهبي" وأدرج عام 2015.

وجاء إدراج الشاعر العماني تتويجا لجهود بلاده المتمثلة "في اختيار الشخصيات التي تنطبق عليها معايير اليونسكو بالإضافة إلى إعداد ملف الترشيح بشكل متكامل مع مراعاة الجوانب الفنية المطلوبة".

ولأبي مسلم البهلاني عدة إسهامات فكرية وشعرية أبرزها "النفس الرحماني في أذكار أبي مسلم البهلاني (في القصائد الصوفية)" و"ديوان أبي مسلم".

 


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