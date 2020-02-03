"بافتا" 2020: أم سورية تحصد جائزة أفضل وثائقي عن فيلمها "إلى سما"

حصد الفيلم السوري "إلى سما" للمخرجة وعد الخطيب، جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لأفضل فيلم وثائقي.

وكان الفيلم الوثائقي "إلى سما" الفيلم العربي الوحيد خلال حفل"بافتا" بدورته الـ73 ، في قاعة "ألبرت" الملكية بلندن، بحضور باقة من أهم وأبرز نجوم الفن في العالم.

ويتتبع الفيلم سيرة وعد الخطيب على مدار خمسة أعوام، حيث كانت تعيش في حلب تحت القصف وأثناء محاصرة قوات النظام السوري للمدينة، ثم زواجها وإنجابها لطفلتها سما، التي عاشت مع أمها عامها الأول تحت القصف.

وتوثق وعد، التي كانت قد تركت جامعتها في حلب لتعيش في المناطق المحررة آنذاك من قبضة النظام السوري، معاناة السوريين وكيفية العيش تحت القصف، وفي ظل اشتباكات عنيفة من خلال روايتها لما يحدث لابنتها سما.

وقالت الخطيب في حفل "بافتا": "للحظة، كنا لن نكون هنا، ففي عام 2016، كنا في حلب، في قبو داخل مستشفى، وكنا تحت القصف، وعندما حاولنا أن نوثق الفيلم وأن نحتفظ بنسخة منه، وجب علينا أن نخبأه.. وبينما أنا أتحدث الآن في الحفل، الحالة ما زالت صعبة في سورية، وخاصة في إدلب، التي ما زال يعاني 3.5 مليون مدني فيها من ظروف سيئة".

وأضافت: "أمنح هذه الجائزة إلى شعبي الذي ما زال يعاني".