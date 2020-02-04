الأدب العربي يتقدم قائمة الترشيحات لجائزة الرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "آي باف"، اليوم الثلاثاء، قائمتها القصيرة لدورة 2020، والتي ضمت ستة أعمال من الجزائر، ولبنان، وسوريا ومصر، والعراق.

وضمت القائمة روايات (حطب سراييفو) للجزائري، سعيد خطيبي و(ملك الهند) للبناني جبور الدويهي و(الحي الروسي) للسوري، خليل الرز، و(فردقان) للمصري يوسف زيدان، و(الديوان الإسبرطي) للجزائري عبد الوهاب عيساوي، و(التانكي) للعراقية، عالية ممدوح، واختيرت هذه الأعمال من بين 16 رواية وصلت إلى القائمة الطويلة في كانون الأول/ ديسمبر.

وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر صحافي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية بحضور لجنة التحكيم برئاسة الناقد العراقي، محسن جاسم الموسوي، وعضوية الصحفي اللبناني، بيار أبي صعب والباحثة الروسية، فيكتوريا زاريتوفسكايا، والروائي الجزائري، أمين الزاوي، والإعلامية المصرية، ريم ماجد.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان إن "تقدم القائمة القصيرة لهذه الدورة ست روايات تتنوع آليات السرد فيها كما تتنوع موضوعاتها والفضاءات التي تدور فيها أحداثها زمانا ومكانا"، مضيفًا أنه "على الرغم من هذا التنوع فإن شؤون الإنسان العربي في ماضيه وحاضره تبقى شاخصة في أجواء من السرد التخييلي الذي يطحن القارئ طحنا في بطئه في بعض الأحيان أو يعدو به عدوا سريعا إلى عوالم من الألم الذي لا يبارح النفوس في أحيان أخرى، وأيا كانت الوجهة فالتجربة بالرغم من بطء المسير التخييلي أم سرعته واحدة، مآلها البحث عن معنى يفسر ما يدور بحثا عن الانفكاك من الراهن بكل أطيافه".

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار تقدمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات تحت رعاية مؤسسة جائزة البوكر في لندن .ومن المنتظر إعلان الرواية الفائزة في 14 من نيسان/ أبريل عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.