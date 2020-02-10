فينيكس يحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل لتألقه بـ"الجوكر"

عرب ٤٨ / أ ف ب

منحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، أمس الأحد، جائزة أوسكار أفضل ممثل، لخواكين فينيكس، الذي أبدع في تجسيد الشخصية الخيالية المناوئة، للبطل الخارق "بات مان"، "الجوكر".

وفاز فينيكس بالجائزة في هولييود، متفوقا على أسماء كبيرة من أمثال ليوناردو دي كابريو وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر، وجوناثان برايس.

من فيلم "الجوكر" (أ ب)

وهي أول جائزة أوسكار يفوز بها فينيكس.

وقال الممثل لدى تسلمه جائزته "نتشارك الحب نفسه، حب السينما. هذا الشكل من أشكال التعبير وفر لي أروع حياة ممكنة" داعيا أوساط هوليوود إلى "استخدام صوتنا لمن لا صوت لهم، ولمحاربة الظلم".

وحصل فينيكس على الجائزة عن أدائه المرعب كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار كتب الرسوم المصورة بالعالم "الجوكر"، بسبب الظروف الحياتية الصعبة، والفقر، وقمع المنظومة له.

وفاز فينيكس (45 عاما) بالجائزة بعد أن رشح لها ثلاث مرات سابقة، ليتوج بذلك موسما حافلا بالجوائز حصد فيه كل الجوائز الكبرى عن الدور.

رينيه زيلويغر (أ ب)

وفي السياق ذاته، فازت الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" الأحد في هوليوود، هي الثانية لها في مسيرتها الفنية.

وقد تغلبت زيلويغر على سينثيا إيريفو (هارييت) وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وسارشه رونان (ليتل وومن) وشارليز ثيرون (بومبشل).

وتؤدي زيلويغر في الفيلم دور الفنانة الأميركية الشهيرة جودي غارلاند.

وقالت لدى تسملها جائزتها: "لم تحصل جودي غارلاند على هذا الشرف في حياتها. لكني على ثقة أن هذه اللحظة هي امتداد للاحتفاء بإرثها الذي بدأ خلال تصوير الفيلم. السيدة غارلاند أنت بلا شك من بين الأبطال الذين يوحدونا وهذه الجائزة لك بالتأكيد".