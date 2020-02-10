"باراسايت": أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالأوسكار

عرب ٤٨ / أ ف ب

فاز الفيلم الكوري الجنوبي الاجتماعي الساخر "طفيلي" (باراسايت) بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، مستمرا بسلسلة الجوائز المستمرة التي حصل عليها منذ صدوره العام الماضي.

ويدخل الفيلم بفوزه هذا، التاريخ كأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصل على هذه الجائزة الرفيعة.

ويعرض الفيلم الهوة بين الأغنياء والفقراء في سول الحديثة، بطريقة تجمع بين الألم والسخرية.

وتفوق الفيلم الكوري الجنوبي على أفلام قوية جدا من بينها الأوفر حظا "1917" لسام منديس، للفوز بالجائزة الرابعة له في الدورة الثانية والستعيمم لجوائز أوسكار.

فقد فاز في وقت سابق من الأمسية، بجوائز أفضل مخرج وأفضل فيلم دولي وأفضل سيناريو أصلي، ليصبح الفائز الأكبر في حفلة أهم المكافآت الهوليوودية.