حفل الأوسكار 2020: نسبة المشاهدات في أدنى مستوياتها التاريخية

عرب ٤٨ / أ ف ب

حقق البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الثانية والتسعين، مساء الأحد، أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث، إذ شاهد 23,6 مليون مشاهد في الولايات المتحدة عبر قناة "ايه بي سي".

واستقطبت حفلة الأوسكار العام الماضي 29,6 مليون مشاهد بعد نسبة مشاهدة متدنية قياسية في 2018، بحيث بلغ نسب المشاهدات 26,5 مليون، وسترسخ نسخة 2020 في الذاكرة بلا شك لكونها شهدت فوز فيلم "باراسايت" بجائزة أفضل فيلم ليصبح أول عمل سينمائي بلغة غير إنجليزية، فيما توافق النقاد على أن الحفلة التي امتدت على أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كانت بطيئة ولن تعمّر طويلا في أذهان المشاهدين.

وللسنة الثانية على التوالي، قرر منظمو الحفلة الاستغناء عن فكرة اعتماد مقدم واحد أملًا في تكرار النجاح النسبي المحقق في 2019، غير أن أداء النجوم الذين تعاقبوا على المسرح لإطلاق الدعابات والإعلان عن أسماء الفائزين كان مخيبا في العموم.

وكتب موقع "إندي واير" عن المخرج الكوري الجنوبي، بونغ جون أن "الكثير مما كان مقترحا خلال نسخة العام 2020 لم ينجح ببساطة".

أما على صعيد العروض الموسيقية بين راندي نيومان وإلتون جون، "فهي تشبه كل سهرات الأوسكار التي رأيتموها على مدى العقدين إلى العقود الثلاثة الماضية"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وتابع 43 مليون مشاهد حفلة الأوسكار سنة 2014، وسجلت نسبة المشاهدة تدهورا سريعا في السنوات الماضية في الولايات المتحدة على غرار بقية حفلات توزيع الجوائز الأساسية.