  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

حفل الأوسكار 2020: نسبة المشاهدات في أدنى مستوياتها التاريخية

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 15:56

حفل الأوسكار 2020: نسبة المشاهدات في أدنى مستوياتها التاريخية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حقق البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الثانية والتسعين، مساء الأحد، أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث، إذ شاهد 23,6 مليون مشاهد في الولايات المتحدة عبر قناة "ايه بي سي".

واستقطبت حفلة الأوسكار العام الماضي 29,6 مليون مشاهد بعد نسبة مشاهدة متدنية قياسية في 2018، بحيث بلغ نسب المشاهدات 26,5 مليون، وسترسخ نسخة 2020 في الذاكرة بلا شك لكونها شهدت فوز فيلم "باراسايت" بجائزة أفضل فيلم ليصبح أول عمل سينمائي بلغة غير إنجليزية، فيما توافق النقاد على أن الحفلة التي امتدت على أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كانت بطيئة ولن تعمّر طويلا في أذهان المشاهدين.

وللسنة الثانية على التوالي، قرر منظمو الحفلة الاستغناء عن فكرة اعتماد مقدم واحد أملًا في تكرار النجاح النسبي المحقق في 2019، غير أن أداء النجوم الذين تعاقبوا على المسرح لإطلاق الدعابات والإعلان عن أسماء الفائزين كان مخيبا في العموم.

وكتب موقع "إندي واير" عن المخرج الكوري الجنوبي، بونغ جون أن "الكثير مما كان مقترحا خلال نسخة العام 2020 لم ينجح ببساطة".

أما على صعيد العروض الموسيقية بين راندي نيومان وإلتون جون، "فهي تشبه كل سهرات الأوسكار التي رأيتموها على مدى العقدين إلى العقود الثلاثة الماضية"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وتابع 43 مليون مشاهد حفلة الأوسكار سنة 2014، وسجلت نسبة المشاهدة تدهورا سريعا في السنوات الماضية في الولايات المتحدة على غرار بقية حفلات توزيع الجوائز الأساسية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حفل توزيع جوائز الاوسكار
#أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لندن: "رجل العلكة" يدوّر النفايات ويحوّلها إلى فن
لندن: "رجل العلكة" يدوّر النفايات ويحوّلها إلى فن

2020-02-11

فوز "باراسايت" بالأوسكار طفرة قد لا تتكرر
فوز "باراسايت" بالأوسكار طفرة قد لا تتكرر

2020-02-11

"باراسايت": أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالأوسكار
"باراسايت": أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالأوسكار

2020-02-10

الأكثر قراءة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة

مجلس الأمن: فشل طرح مشروع قرار لإدانة "صفقة القرن"

2020-02-10
الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10