فيلم "منزل آغا" يحصد أربعة جوائز بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

حصد فيلم "منزل آغا" أهم جوائز الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أمس السبت في جنوب مصر ومن بينها جائزة أفضل فيلم روائي طويل.

ونال صناع الفيلم جوائز أفضل إخراج وأفضل ممثلة إضافة إلى جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، أما الفيلم فهو عبارة عن إنتاج مشترك بين كوسوفو وألبانيا وكرواتيا وفرنسا ومن إخراج لنديتا زيتشيراي.

وفاز الفيلم بجائزة أفضل ممثل في المهرجان التونسي الهولندي، مروان كنزاري، عن دوره في فيلم "غريزة" بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم "زهرة بومباي".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "الحلم الكونفوشيوسي" وهو إنتاج مشترك بين الصين والولايات المتحدة، وفي باقي مسابقات المهرجان حصل فيلم "إحكيلي" للمنتجة والمخرجة، ماريان خوري على جائزة أفضل فيلم مصري التي تنافست عليها أربعة أفلام، كما حصل الفيلم على الجائزة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي مناصفة مع فيلم "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس.

وكرم المهرجان في حفل الختام ثلاث من صانعات السينما المصرية؛ مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

وفي كلمة الختام قال مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما خالد عبد الجليل إنه "لا شك أن هذه الدورة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة وضعت المهرجان في الطريق الصحيح، قدمت هذه الدورة مجموعة من الأفلام المهمة والجيدة.. المهرجان ينمو ويرتقي بقوة".