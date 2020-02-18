دلال أبو آمنة تطلق ألبومها الغنائي الصوفي (نور) في القدس

تطرح المغنية الفلسطينية، دلال أبو آمنة، هذا الأسبوع ألبومها الجديد (نور)، والذي يتسم بطابع روحانيّ بضمه أغاني من أشعار من كبار الصوفية، تزامنًا مع ختام فعاليات مدينة القدس.

وقالت دلال في مؤتمر صحافي في رام الله، يوم الاثنين، إن "الألبوم الجديد رحلة موسيقية مع الشعر الصوفي تتضمن مقطوعات غنائية متواصلة على مدى 50 دقيقة لشعراء صوفيين مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض"، مضيفةً أنه "اخترت مقاطع لجلال الدين الرومي لأنها مترجمة من الفارسية إلى العربية وليس لها قافية لتكون وصلات بين الأغاني الأخرى نزولا وصعودا".

وأسست دلال مشروع بالاشتراك مع مجموعة من النساء الفلسطينيات لإحياء أغاني الأعراس والحفلات في الأراضي الفلسطينية، منها الناصرة، التي هي مسقط رأسها.

وقالت دلال الحاصلة مؤخرًا على شهادة دكتوراه في علم الأعصاب، أن فكرة الألبوم الجديد، بدأت قبل ثلاث سنوات، وإنها قدمت بعض أغانيه، مؤخرًا في كندا، والولايات المتحدة وفرنسا، ولكنه سيطرح الآن في مدينة القدس.

وتجدر الإشارة إلى إنه في السابق، إسرائيل حاولت استغلال اسمها لتشويه طابعها الغنائي الوطني، وتلويثه بالتطبيع. إذ نشر حساب "إسرائيل بالعربية" تغريدةً جاء فيها: "تُحيي المطربة العربية الإسرائيلية دلال أبو آمنة حفلا غدا الخميس في دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة".

وردّت أبو آمنة على ما أوردته الصفحة، مؤكّدةً بأنها "فلسطينية عربية"، إذ كتبت في حساباتها بمواقع التواصل،"جئنا إلى القاهرة ، فلسطينيون صامدون، على أرضنا نحمل الهم الفلسطيني ونرفع الصوت الفلسطيني عاليا. هذه هويتنا وهذه قضيتنا التي لن نتخلى عنها، شاء من شاء وأبى من أبى!".