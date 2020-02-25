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"كورونا" يوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 11:06

"كورونا" يوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا
الممثل الأميركي، توم كروز (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

بعد الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، أعلنت استوديوهات "باراماونت" عن توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة "المهمة المستحيلة" من بطولة الممثل الأميركي، توم كروز في إيطاليا.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس مؤكدًا لمعلومات أوردها موقعا "ذي راب" و"بيبول" المتخصصان إنه "حرصا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقررا لثلاثة أسابيع".

وكان قرار توقف إنتاج الفيلم قبل مجيء الممثل الأميركي توم كروز وباقي أفراد الطاقم إلى إيطاليا لبدء التصوير، تحسبًا لأي احتكاكات التي من شأنها أن تعرضهم لخطر الإصابة في مرض كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات العرض في 23 تموز/ يوليو 2021، وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقا صحيا على عشرات البلدات في شمال البلاد.

وبالإضافة إلى تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في إيطاليا إلى التأثير على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع عروض الأزياء في ميلانو ومباريات كرة القدم.

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#المهمة المستحيلة
#توقف انتاج
#فيروس كورونا
#ايطاليا

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