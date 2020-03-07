بعد 45 عاما من الغياب... أم كلثوم تحيي حفلها بأوبرا القاهرة

عادت السيّدة أم كلثوم لتحيي حفلاتها، بعد 45 سنةً من الغياب، لتصدح بـ"حيّرت قلبي معاك" في دار الأوبرا في القاهرة، صوتًا وصورةً تكاد تكون حقيقيّة عبر تقنيّة الـ"هولوغرام"، في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر.

وفي مدخل المسرح الكبير في الأوبرا بوسط القاهرة، وُضع مجسّم لدرع ذهبي كبير، عليه صورة المطربة المصرية وكُتب تحتها "كوكب الشرق أم كلثوم 2020". وما أن أُزيح الستار عن المسرح حتى ظهرت هالة ضوئية في منتصفه، تحولت إلى صورة مجسّمة لأم كلثوم حتى بدأ الحضور في التصفيق بحرارة.

ظهرت أم كلثوم ترتدي فستانا زاهيا بنفسجي اللون يحمل في وسط حُلية لامعة، وتمسك بوشاحها الشهير في يدها في وسط المسرح الكبير في دار الأوبرا، قبل أن يبدأ برنامج الحفل بجزء من أغنية "حيرت قلبي معاك" من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي.

وتخلّل الحفل بعد عرض السّت عدد من أغاني كوكب الشرق، بأداء المطربتين ريهام عبد الحكيم ومي فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي.

بدّي أشكيلك من نار حُبّي، بدّي أحكيلك ع اللي في قَلب..

- من حفل ام كلثوم (هولوجرام) بدار الاوبرا المصرية pic.twitter.com/fpiCZQzjgw — ~ (@ArabicLyrics__) March 7, 2020

حضر الحفل عدد من سفراء وأعضاء الجاليات العربية والأجنبية ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس الأوبرا مجدي صابر. وقالت الوزيرة إن استثمار التقنيات الحديثة في مجالات الإبداع يهدف إلى إعادة إحياء كنوز الفنون الراقية وإلقاء الضوء على أيقوناتها التي شكلت ملامح الهوية.

وأضافت أن استخدام تقنية الهولوغرام لتقديم التراث يأتي ضمن مشروع تحديث مصر الهادف إلى صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات العريقة وإتاحته بأساليب براقة لجذب الشباب والأجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعي والسمو بالوجدان.

وكانت وزارة الثقافة وقعت بروتوكول تعاون في شباط/ فبراير مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم سلسلة من الحفلات بتقنية الهولوغرام لعدد من الفنانين الراحلين مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وبدأ استخدام تقنية الهولوغرام في إقامة حفلات لكبار الفنانين العرب الراحلين في دبي بدولة الإمارات نهاية عام 2019 عندما أقيم أول حفل لأم كلثوم.