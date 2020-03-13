ديزني تأجل عرض أفلامها الجديدة بسبب "كورونا"

أعلنت مجموعة "ديزني"، اليوم الجمعة، إرجاء بدء عرض أفلام عدة رئيسية من إنتاجها، لا سيما "مولان" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

والأفلام الثلاثة المعنية هي "مولان" و"ذي نيو ميوتنتس" و "انتلرز".

وقد أرجئ عرض الأفلام الثلاثة حتى إشعار آخر فيما تدرس "ديزني" مواعيد جديدة لعرضها.

وكان العرض الأول الرسمي لفيلم "مولان" وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد للعام 1998، أقيم الاثنين في لوس انجلس. وكان يفترض ان يبدأ عرضه بعد أسبوعين.

وكانت ديزني أعلنت قبل ذلك إغلاق متنزه "ديزني لاند" في مدينة أناهايم قرب لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا اعتبارا من السبت وحتى نهاية آذار/ مارس في إجراء وقائي.

كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا و"ديزني لاند" في باريس سيغلقان أبوابهما أيضا اعتبارا من الأحد. وستبقى الفنادق في هذه المتنزهات مفتوحة حتى الآن.