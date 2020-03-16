دور الأوبرا حول العالم تقدم عروضها إلكترونيا بسبب كورونا

بدأت دور الأوبرا حول العالم، كغيرها من المؤسسات، تلجأ إلى الخيار الرقمي لتبقى على تواصل مع الجمهور، وأصبحت تبث حاليا عروضها مباشرة على شاشات التلفزيون والمنصات الإلكترونية.

وقدم قائد الأوركسترا الفرنساوي، فرانسوا كزافييه روث، أمس السبت في دار الأوبرا الملكية في فرساي مع فرقته عرضا في صالة غاب عنها الجمهور إلا أن التصفيق كان حاضرا في منازل عشاق هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية المجبرين على البقاء في بيوتهم في خضم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستطاع محبو بيتهوفن أن يستمعوا إلى أبرز سيمفونياته من خلال محطة "ميتزو" التي نقلت مباشرة عرض دار الأوبرا الملكية في فرساي أمس السبت، إلا أن هذه المحطة ليست الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة.

ووجدت بعض المبادرات الفردية لفنانين عاطلين عن العمل بين عشية وضحاها منهم، عازف البيانو الألماني الروسي، إيغور ليفيت الذي يبث منذ أيام على حسابه في "تويتر" فيديوهات له مباشرة من منزله لإسعاد نحو 60 ألفا من متابعيه.

وغنت الميتزو سوبرانو الأميركية جويس دي دوناتو الأحد برفقة المغني البولندي بيوتر بيزالا مقتطفات من أوبرا "ويرثر" لماسينيه مباشرة على "إنستغرام" و"فيسبوك" مستغلين الفرصة لطلب التبرعات للمسارح وفرق الأوركسترا.

ونشر عازف الكمان، رونو كابوشون، أمس الأحد، مقطع فيديو له على "تويتر" وهو يعزف لحنا لدفوراك باستخدام تطبيق "نوماد بلاي" الذي يسمح لعازف أن ترافقه فرقة أوركسترا افتراضية.

وأطلقت قاعة "لا فيلارموني" في باريس شعار "إذا لم تأتِ للاستماع إلى الموسيقى، فالموسيقى ستأتي إليك" معلنة أن كل حفلاتها السابقة متوافرة على تطبيق "فيلارموني لايف" إضافة إلى قوائم وزيارة افتراضية لمتحفها للموسيقى على موقعها الإلكتروني.

وقالت دار الأوبرا في باريس التي تشهد موسما سيئا جدا بعد إضراب تاريخي ومكلف يضاف إليه الإغلاق الأخير بسبب فيروس كورونا لوكالة فرانس برس إنها ستبث برنامجا مجانيا للأوبرا والباليه على موقعها بالتعاون مع "كالتشر بوكس" واعتبارا من يوم الثلاثاء، ستبدأ بث الإنتاج الجديد لأوبرا "مانون".

وبدأت الإثنين أوبرا "متروبوليتان" في نيويورك، وهي واحدة من دور الأوبرا الأبرز في العالم ، إعادة بث إنتاجاتها مجانا على موقعها. وقال مديرها بيتر غيلب في رسالة "نود أن نقدم مواساة أوبرالية لجميع محبي الأوبرا في هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وقامت بالمثل كل من أوبرا فيينا وأوبرا ميونيخ، وذهبت أوبرا ستوكهولم إلى حد بث عرض "فالكيري" لفاغنر مباشرة لمدة خمس ساعات (مع استراحات) على موقعها.

أما أوركسترا برلين الفلهرمونية العريقة فقد أتاحت لمحبي الموسيقى الكلاسيكية الولوج المجاني لمدة شهر إلى خدمة "قاعة الحفلات الرقمية" التي عادة ما تكون مدفوعة.

ودعت الرابطة الفرنسية لوكلاء الأعمال الفنية الحكومة إلى إنشاء "صندوق تعويضات" ، في حين طلبت جمعية المغنين في فرنسا من السلطات أن تتصرف لمواجهة "خطورة الأزمة التي تهدد مستقبل عدد كبير من الفنانين".