"ديزني" تؤجل طرح فيلم "بلاك ويدو" بسبب فيروس كورونا

قالت شركة "والت ديزني" في بيان، أمس الثلاثاء، إنها ستؤجل طرح فيلم "بلاك ويدو" بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق دور العرض السينمائي، والعمل وفقا بتعليمات السلطات بتجنب التجمعات.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الحركة والإثارة من بطولة الممثلة، سكارليت جوهانسون وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول أيار/ مايو، ولم تعلن "ديزني" موعدا جديدا لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم "مارفل" للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام "أفنجرز".

وأعلنت الشركة أنها سترجئ أيضا طرح فيلمي "ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد" و"ذا وومان إين ذا ويندو" بعد أن كان من المقرر طرحهما في أيار/ مايو.

وتراجعت الشركة أيضا عن طرح فيلم "مولان" وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم.

وألغت شركة "والت ديزني" بعض الفعاليات التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس" التي ستنافس "نتفليكس" و"أمازون برايم" وستعرض مسلسل "ذا ماندلوري" الأحدث في سلسلة أعمال حرب النجوم.

وكان من المنتظر أن يسير مشاهير وتنفيذيون على البساط الأحمر في لندن قبل اسابيع للترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 آذار/ مارس.