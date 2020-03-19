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إلغاء مهرجان كان بسبب كورونا

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 23:30

إلغاء مهرجان كان بسبب كورونا
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي اليوم، الخميس، أن الدورة الثالثة والسبعين لن تحصل كما كان مقررا بين 12 و23 أيار/مايو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن منظمي المهرجان "لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 إلى 23 أيار/مايو المقبل"، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه "أبرزها مجرد إرجائه حتى نهاية حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو 2020".

وأضاف البيان "ما إن يسمح تطور الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بتقييم الإمكانات الحقيقية، سنعلن قرارنا".

وسيتخذ القرار بالتشاور مع الدولة وبلدية كان والسينمائيين.

كما عبر منظمو أكبر مهرجان سينمائي في العالم، عن تضامنهم مع المصابين بمرض "كوفيد-19".


#فيروس كورونا
#مهرجان كان
#فرنسا

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