إلغاء مهرجان كان بسبب كورونا

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي اليوم، الخميس، أن الدورة الثالثة والسبعين لن تحصل كما كان مقررا بين 12 و23 أيار/مايو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن منظمي المهرجان "لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 إلى 23 أيار/مايو المقبل"، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه "أبرزها مجرد إرجائه حتى نهاية حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو 2020".

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

وأضاف البيان "ما إن يسمح تطور الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بتقييم الإمكانات الحقيقية، سنعلن قرارنا".

وسيتخذ القرار بالتشاور مع الدولة وبلدية كان والسينمائيين.

كما عبر منظمو أكبر مهرجان سينمائي في العالم، عن تضامنهم مع المصابين بمرض "كوفيد-19".