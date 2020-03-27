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سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 19:10

سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند
جيمس بوند
عرب ٤٨ ووكالات

قالت الشرطة البريطانية اليوم، الجمعة، إن مشتبها بهم، يتحدثون بلكنة دول شرق أوروبا، سرقوا خمسة مسدسات استخدمت في سلسلة أفلام جيمس بوند، منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل روجر مور، أثناء تجسيد دور العميل 007، من منزل في شمال لندن.

وسُرقت المسدسات خلال سطو مساء الاثنين من المنزل الواقع في إنفيلد. وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة للاستخدام قد تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه استرليني (122 ألف دولار).

وتشمل المسدسات المسروقة واحدا ظهر في فيلم (داي انذر داي) "مت في يوم آخر".

وقال بول ريدلي المحقق بالشرطة "الكثير من هذه القطع فريد من نوعه".

وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا في الفرار بسيارة فضية.


#فيروس كورونا
#جيمس بوند
#فيلم

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