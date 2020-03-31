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حفل إلتون جون الخيري يجمع 8 ملايين دولار لمكافحة كورونا

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 16:04

حفل إلتون جون الخيري يجمع 8 ملايين دولار لمكافحة كورونا
المغني الأميركي، إلتون جون (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

جمع حفل للمغني الأميركي، إلتون جون، نحو 8 مليون دولار، الذي أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع والذي شارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وقدم جون الأحد الماضي، عرضا شارك فيه فريق باك ستريت بويز، والمغنيات بيلي إيليش، وليزو وأليشيا كيز، وماريا كاري، وليدي جاجا وكذلك المغني تيم ماجرو، وظهروا جميعا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت.

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وللأميركيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة "فوكس" الحفل الذي استمر أربع ساعات على الهواء دون أي فواصل إعلانية في حدث قالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

تخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين الأميركيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

وأذيع الحفل أيضا عبر محطات راديو آي هارت في أنحاء الولايات المتحدة، وقد حث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين هما "فيدينج أميركا" و"فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن".


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#كافحة فيروس كورونا
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