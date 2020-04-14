الفن على شرفات برلين: نزهة حميمة بحثا عن مؤشرات حياة

عرب ٤٨ / أ ف ب

قدم نحو خمسون فنانا يقيمون في برلين أعمالهم على شرفات الأبنية، يدعون الجمهور بها إلى "زيارة حميمة" لاكتشاف إبداعاتهم، جراء إغلاق الصالات الفنية والمتاحف بسبب وباء كوفيد-19.

وأوضح تجمع الفنانين الذي أشرف على هذا المشروع في حي برنزلاوير برغ الفني في شرق العاصمة الألمانية أنه "فيما حرية التنقل معلقة أصبحت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية".

Dezer dager worden de mensen getrakteerd op het Berlijnse kunstproject “Die Balkone. Life, Art, Pandemic, Proximity in Windows & Balconies“. Dingen uit het raam gooien was zonet zoiets. #coronacrisis #COVID19 pic.twitter.com/KPZuZjnWLA — Sietske Bergsma (@SBergsma) April 12, 2020

وقال مفوضّا المعرض، اوفول دورموسوغلو،ويوانا فارسا اللذان طلبا من الفنانين إطلاق العنان لمخليتهم إن "الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين" في ظل الحجر المنزلي.

ودعا المتنزهون والفضوليون في برلين حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوسهم لمشاهدة هذه الأعمال ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار وصور بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

من ألمانيا ( تويتر)

وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج الذي بات ثمينا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة الفنية إنه "من دون ميزانية ومن دون افتتاح ولا حضور، هي نزهة حميمة بحثا عن مؤشرات حياة وفن".